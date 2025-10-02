©ABCテレビ

タレントのベッキーが、バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に初登場！ ロケ先で、結婚したばかりの30歳男性と出会い、彼の妻にサプライズを仕掛けた。それによって、まさかの大事件が勃発！ “平成のバラエティ女王”ベッキーを半泣き状態にさせた、ショッキングな大事件とは……!?

ベッキーといえば、平成は『森田一義アワー 笑っていいとも！』『天才！志村どうぶつ園』『世界の果てまでイッテQ！』といった人気番組に、レギュラー出演していたことでお馴染み。2016年にいろいろあったが、今もバラエティ番組で活躍している。そんなベッキーは、『相席食堂』のロケで富⼭県砺波市を訪れた。

ベッキーは、着物サロンで着付けてくれた女性オーナーから、「何を着ても似合う」「いつまでも若い」と褒められて⼤喜び。「とんでもないですよ、必死ですよ」と謙遜すると、オーナーに「⽣きるって必死パッチやな。人に負けたらアカン」「そんで頑張ったやろ？ 涙出るわ。いろいろあったし」と励まされた。「それもまた肥やしになるんだよ。生きていく上において。なんてことはない。苦労したね」というオーナーの優しい言葉は、ベッキーの⼼に深く染みた。

その後に砺波市内を巡ったベッキーは、裏路地にある焼肉の老舗で着物サロンの女将一行と偶然再会し、その隣にいた30歳男性らファミリーと相席した。実は30歳男性は、同い年の女性と1年の交際を経て、最近結婚したばかり。ベッキーは男性に、「早くない～!? もう運命感じたんだね！」「どうやってプロポーズしたの？」などとたずねつつ、彼の幸せを祝福した。

やがてベッキーは、サプライズで男性の妻とテレビ電話をつなぎ、結婚を祝うことに。驚きや喜びの反応を期待して、カメラにニコッとピースサインを向けたが、男性の妻はまさかのノーリアクションだった……！

男性の妻は、実はテレビをあまり見ないらしく、ベッキーから「私の名前、知っていますか？」とたずねられると、困惑気味に「ええ……わかんないです」と返答。2人のやりとりを見守る男性とその父親は、非常に気まずそうだ。スタジオでVTRを見守るお笑いコンビ・千鳥もいたたまれず、「恥ずかしい……」「辛い辛い辛い……」「気まずい、気まずい……！」と苦笑いした。

ひとまずベッキーは、「本当すみません。急にかけちゃって！」「結婚おめでとうございます！」と男性の妻に伝えて、テレビ電話をすぐに終えた。その直後にベッキーは、ジワジワと悲しみが沸き上がってきたらしく、「いっぱい番組頑張ってきたのに！ いろんなバラエティやってきたのに！ 全然知られていない！」と涙目に。男性の父親にヨシヨシと慰められ、涙をこらえながら「もっとテレビ出たい……！」と切実に語った。

なお、衝撃の連続だったベッキーのロケVTRは、『相席食堂』9月30日放送回で公開された。

