グラビア電撃復帰の高橋しょう子、美ボディ全開の新カット解禁
セクシ―女優として活躍していた高橋しょう子（32）が、9月30日発売の『週刊FLASH』（光文社）で、2022年の引退以来3年ぶりのグラビア電撃復帰を果たしたが、2日までに新カットが解禁となった。
【写真】妖艶さも！美ボディ全開の新カットを公開した高橋しょう子
高橋は2016年にグラドルから転身し、セクシー女優デビュー。以降、トップ女優として人気を不動のものにする。2022年、引退。9月26日、マカオでの撮影会イベントでモデルに本格復帰した。これが引退後初の撮り下ろしとなる。
袋とじ8ページで、Gカップボディの健在ぶりを見せている。インタビューでは、引退後の生活や今後の活動の展望について語る。
