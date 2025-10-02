「夏感ありすぎる？」→ “この柄”で回避！【GU】即マネしたい♡「チェック柄シャツコーデ」
暑さが残る時期でも、どこかに秋らしさを取り入れたコーデを楽しみたい。そんなときにおすすめなのが【GU（ジーユー）】のチェック柄シャツです。爽やかな夏服に羽織るだけで、残暑にぴったりな季節感をプラス。今すぐマネしたい、大人女性におすすめのコーディネートをご紹介します。
羽織るだけで季節感アップ
ブラウンベースのチェックシャツを使ったコーデ。ドルマンスリーブのゆったりシルエットでリラックス感があります。レトロな柄が今っぽく、夏のホワイトコーデに羽織るだけで一気に秋らしさを感じさせてくれそうです。シンプルな着こなしには、ニット帽やアクセサリーを足して遊び心をプラスするのもおすすめ。
白Tとジーンズを新鮮に
白Tとジーンズにチェックシャツを重ねたコーデ。シャツを羽織るのではなく、ビスチェ風に着こなすことでぐっと新鮮な雰囲気に。シャツのオリーブカラーが秋らしい雰囲気で、今すぐマネできそうなコーデです。足元はきれいめシューズを合わせれば大人のカジュアルスタイルが完成しそうです。
腰巻きでガーリーにアレンジ
夏のスタイルに落ち着いたカラーのチェックシャツを巻くだけで、秋らしさを感じるコーデに。ミニ丈ボトムと合わせれば露出を抑えつつ、大人ガーリーな雰囲気に仕上がりそうです。メンズライクな色合いのシャツも、スカートのように揺れるシルエットで女性らしさを引き出してくれます。
スウェットスタイルにメリハリを
メンズのスウェットを使ったデイリーコーデ。腰にチェックシャツを巻くだけで季節感が加わり、全体がぐっと引き締まります。ダル着に見えやすいスウェットも、ウエストマークでメリハリが生まれて、きちんと感のある大人っぽい雰囲気に。今すぐマネしたい、大人のカジュアルスタイルです。
※すべての商品情報・画像はGU出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
