「夏感ありすぎる？」→ “この柄”で回避！【GU】即マネしたい♡「チェック柄シャツコーデ」

暑さが残る時期でも、どこかに秋らしさを取り入れたコーデを楽しみたい。そんなときにおすすめなのが【GU（ジーユー）】のチェック柄シャツです。爽やかな夏服に羽織るだけで、残暑にぴったりな季節感をプラス。今すぐマネしたい、大人女性におすすめのコーディネートをご紹介します。

羽織るだけで季節感アップ

ブラウンベースのチェックシャツを使ったコーデ。ドルマンスリーブのゆったりシルエットでリラックス感があります。レトロな柄が今っぽく、夏のホワイトコーデに羽織るだけで一気に秋らしさを感じさせてくれそうです。シンプルな着こなしには、ニット帽やアクセサリーを足して遊び心をプラスするのもおすすめ。

白Tとジーンズを新鮮に

白Tとジーンズにチェックシャツを重ねたコーデ。シャツを羽織るのではなく、ビスチェ風に着こなすことでぐっと新鮮な雰囲気に。シャツのオリーブカラーが秋らしい雰囲気で、今すぐマネできそうなコーデです。足元はきれいめシューズを合わせれば大人のカジュアルスタイルが完成しそうです。

腰巻きでガーリーにアレンジ

夏のスタイルに落ち着いたカラーのチェックシャツを巻くだけで、秋らしさを感じるコーデに。ミニ丈ボトムと合わせれば露出を抑えつつ、大人ガーリーな雰囲気に仕上がりそうです。メンズライクな色合いのシャツも、スカートのように揺れるシルエットで女性らしさを引き出してくれます。

スウェットスタイルにメリハリを

メンズのスウェットを使ったデイリーコーデ。腰にチェックシャツを巻くだけで季節感が加わり、全体がぐっと引き締まります。ダル着に見えやすいスウェットも、ウエストマークでメリハリが生まれて、きちんと感のある大人っぽい雰囲気に。今すぐマネしたい、大人のカジュアルスタイルです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu