Photo: はらいさん

『メタルギア』シリーズや『デス・ストランディング』シリーズの産みの親、ゲームクリエイターの小島秀夫監督率いるコジマプロダクション（以下、コジプロ）は今年12月で設立10周年を迎えます。

Image: KOJIMA PRODUCTIONS

それを記念して、「Beyond The Strand」と呼ばれるファン向けイベントが先日都内で開催されました。約2時間半にわたる大規模なイベントでは、現在コジプロが手掛けている最新ゲームタイトルに関する最新情報に加え、実写映画作品や劇場アニメ作品情報、さまざまなコラボレーションなどの情報が一斉に解禁されました。

このイベントはコジプロやエンターテイメント、そしてわれわれの生活が今後10年間でどう変わっていくのかについて共有する場でもありましたが、今回のイベントを通してコジプロが手掛けていくエンターテイメントのビジョンもなんとなく見えてきた気がしました。

ファンイベントの会場は映画館

Photo: はらいさん

「Beyond the Strand」は、イベントホールやライブスペースではなく、映画館（TOHOシネマズ 六本木ヒルズ）で開催されたのが興味深かったです。この劇場のもっとも大きなスクリーンを備えたシアターで行われたため、関係者やプレスを除いても恐らく450人ほどのファンが集結したのではないかと思われます。

Photo: はらいさん 世界的ゲームクリエイターの小島秀夫氏

本イベントはコジマプロダクション設立から『デス・ストランディング 2: オン・ザ・ビーチ』発売の現在に至るまでの10年間をダイジェストで振り返る映像からスタート。

ゲームの監督のみならず、脚本やプロデューサーなども務めることで知られる小島監督は登壇後、「10年前に独立したとき、全てを失って何もなかったんですけれど、人やファンとの繋がりだけがありまして、それを辿っていって今の僕が、コジプロがあるので非常に感謝しています。」と述べていた姿がとても印象的でした。

現在は第2フェーズの段階。ゲーム発売に加えて、コンサートやポップアップストアも開催

Photo: はらいさん

イベント冒頭では、小島監督が独立当初に10年計画（結果として20年計画）として立案した第1〜第3フェーズの内容が公開されました。現在は第2フェーズの最中ということで、デス・ストランディングシリーズの発売やグッズ展開、コンサートやポップアップストアの開催などが挙げられ、ファンとの繋がりを拡大することも強調されました。

ちなみに、マスメディアのKOJI10（コジジュウ。上記のスライド右下にあります）とは気軽に聴けるラジオのことで、豪華ゲストが出演したり、『デス・ストランディング2』のイベントの舞台裏に関するトークなどが聴けたりするのでご興味がある方はぜひ。筆者はこの番組がきっかけでラジオにハマりました。

「新IP創出」＝さらに新しいエンターテイメント誕生へ。新作ゲームや映画作品もその例の1つ

Photo: はらいさん

2030年以降は20年計画の最終段階、第3フェーズへの突入を計画しているコジプロ。旧媒体やまったく新しいデジタルエンターテイメント、デジタルメディアからの新IP創出を目標として掲げています。

さらに小島監督は、「ARやAIを使った、日常にエンタメを運んでいくような超未来なモノも作っていきたい。」と発言。これは、イベント終盤で発表されたナイアンティックスペーシャルと共同で手掛ける次世代イマーシブエンターテイメントのことを指していると思われますが、日常生活においてもコジプロが手掛けるまったく新しい没入型エンターテイメントが楽しめるかも？と想像したらワクワクが止まりません。

『デススト』の第1作目は当時記念すべきコジマプロダクションの最初のIPとなったわけですが、次なる新規IPとなるゲーム作品が、超怖いホラーゲームとされる『OD』なのです。

XBOX GAME STUDIOSと共同開発が進められている『OD KNOCK』は、本イベントで初めてティザートレイラーが公開されました。未だ多くの謎に包まれている作品であることは間違いなく、どこか幻のホラーゲーム『P.T.』と似た雰囲気も漂います。

今回の発表で、サブタイトルとしてKNOCKが追加されましたが、これは小島監督が"ドアのノック"を恐怖とするため、『OD KNOCK』というタイトルになっているそう。ホラー映画の巨匠ジョーダン・ピール監督を始め、ほかのクリエイター（小島監督がアベンジャーズと呼んでいるメンバー）が描く恐怖の題材はそれぞれ異なり、タイトルは『OD ◯◯』と複数の作品が作られる予感です。これは、ほかのゲームでは見たことのない面白い試み。

過去、小島監督が披露してきたティザー動画には、常に多くのヒントが隠されてましたが、個人的には当時公開され話題となった映画『クローバーフィールド/HAKAISHA』や映画『SUPER8/スーパーエイト』の謎だらけの予告編と似ている部分があると感じています。公開された一部の情報からヒントをかき集めて考察していくのが好きな人にとっては、この体験も1つのエンタメとして楽しめると思います。

Image: KOJIMA PRODUCTIONS

小島監督が創り上げた『デススト』シリーズが、A24と共同制作で実写映画化されると発表されたのはだいぶ前のことですが、独立系映画スタジオのA24を選んだ理由について小島監督は、「世界一クリエイターを大切にしてくれて、意見を尊重してくれるため」と述べていました。"デスストの世界観を使った別のデススト"になるらしいので、どんな新キャラが登場し、誰がポーターを演じるのかも注目です。

ちなみに実写映画作品に加え、劇場用アニメ映画作品に関する情報も本イベントで公開されました。どちらも『デススト』ユニバースがさらに新しい広がりを見せることは間違いないので、続報に期待しています。

Image: KOJIMA PRODUCTIONS 『PHYSINT』のビジュアルアート

デススト、OD、に続くタイトルとなる『PHYSINT(仮タイトル)』は、PlayStation Studios×コジマプロダクション×（映画製作/配給会社の）コロンビア・ピクチャーズが協力して製作するゲーム作品になることが判明していますが、筆者も含めてこのまったく新しいオリジナルIP作品に大きな期待を抱いている方も少なくないはず。

新世代のアクション・エスピオナージ・ゲームになるということで、『メタルギア』を遊んできたユーザーからするとやはり気になるでしょうし、映画とゲームの壁を越えるような作品を目指しているとの発言は、映画とゲーム好きな人にとって期待値がぐっと上がります。

イベント内ではビジュアルアートのお披露目やマ・ドンソク氏や浜辺美波さん、チャーリー・フレイザーさんなど、豪華キャストの出演が新たに発表されました。主人公を演じるキャストは今回発表されませんでしたが、小島監督の交友関係と今回公開されたティザーポスターの顔部分を見ると、西島秀俊氏やロバート・パティンソン氏が演じるのでは？との声がネットでチラホラ見受けられますが果たして...。

「映画とゲームの壁を越えるような作品」とは、具体的にどんなことを指しているのかまだ想像するにはヒントが少なすぎますが、もしかしたらカットシーンがこれまでのゲームとは違う形でシームレスに切り替わったり、実写映像がたくさん使われたりする可能性もあり得るのかもしれません。

また、気になるのはいつ発売されるかということですが、あるインタビューで小島監督は「PHYSINTはあと5〜6年はかかるでしょう。」と伝えていたことから気長に待つ必要がありそうです。

豪華ゲストによるスペシャル対談も実施。小島監督の交友関係が広すぎる

Photo: はらいさん 左から：押井守氏、ギレルモ・デル・トロ氏、ジョージ・ミラー氏、小島秀夫氏、ジェフ・キーリー氏。

イベント終盤では、豪華クリエイター陣によるパネルセッションが行われ、エンターテイメントの未来やゲームはエンターテイメントのストーリーテリングの中でどういった立ち位置になっていくか、などの議論が行われました。正直、目の前に存在した最強監督たちの光景が凄まじ過ぎて、なかなか話が頭に入ってこなくなりそうな瞬間が何度かありました。小島監督の交友関係の広さよ....。

コジプロは繋がりを尊重し、物語を紡いでいく。今までも、そしてこれからも

「Beyond The Strand」ではほかにも、三菱UFJカードや日本酒とのコラボ、地理空間 AI技術を活用するナイアンティックスペーシャルとパートナーシップを締結するなど、ゲームや映像作品以外にも幅広い事業を展開していくことが発表されました。

新たなIPを創出しつつ、まだ誰も見たことのないコンテンツを最新鋭の技術や人との繋がりで実現していくことが期待されるコジマプロダクション。また1つ、人生においてエンターテイメントの楽しみが増えました。

