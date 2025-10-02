◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第2戦 カブスーパドレス（2025年10月1日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）は1日（日本時間月2日）、シカゴでパドレスとのナ・リーグワイルドカードシリーズ(WCS)第2戦に「5番・右翼」で先発出場し、3打数1安打。また、今永昇太投手（32）は2番手として、2回から登板し、4回を3安打2失点だった。試合は勝てば地区シリーズ進出決定だったが、パドレスに0−3の完敗で1勝1敗のタイとなった。

鈴木は0−1の4回2死無走者から第1打席に空振り三振に仕留められていたパドレス先発のD・シースから2戦連続長打となる左翼線二塁打を放った。続く6番のC・ケリーは申告敬遠で一、二塁となったが、7番・クルーアームストロングが一ゴロに倒れて同点の好機を逸した。

すると、直後の5回にポストシーズン（PS）登板がメジャー初の救援で2回から無失点投球だった今永が2死二塁で迎えたマチャドに初球、真ん中に入ったスプリットを左翼席に運ばれた。打たれた瞬間、天を仰ぎ、顔をしかめた。結局、4回67球を投げ、3安打、3奪三振、2四球で降板となった。

その後、カブス打線はパドレスの強力救援陣の前に得点を奪うことが出来ず、鈴木は9回1死一塁で第4打席を迎えたが、遊ゴロ併殺に倒れて最後の打者となった。