【全国の天気】

北海道と東北は引き続き、大気の状態が不安定です。晴れていても急な雷雨にご注意ください。新潟は朝まで激しい雨の降る所があるでしょう。関東から西日本は、太平洋側を中心に晴れる予想です。西日本は午後から雲が増えてきますが、雨の降る所はほとんどなさそうです。

【予想最高気温】

最高気温は北日本で25℃前後。仙台は前日より6℃高い27℃で、肌寒さが解消しそうです。関東から九州は28〜30℃くらいまで上がる見込みです。東京は28℃、名古屋は30℃、大阪は29℃でしょう。朝はひんやりしていても日中は汗ばむ暑さとなりますので、服装選びにはお気をつけください。昼間はからっとした暑さとなりそうです。

【週間予報】

・大阪〜那覇

沖縄はこの先も、しばらく晴れる予想です。一方、西日本は3日（金）から雲が広がります。週明けにかけて、九州や中国、四国を中心に雨の強まる所があるでしょう。気温は引き続き高めで、来週にかけても昼間は半袖が活躍しそうです。

・札幌〜名古屋3日（金）、4日（土）は北日本と北陸で晴れますが、関東と東海は雲が広がりそうです。5日（日）は広い範囲で晴れるでしょう。週明け6日（月）は、北日本や北陸を中心に雨が降る見通しです。