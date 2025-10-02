◇卓球 WTT中国スマッシュ(9月25日〜10月5日、中国)

2回戦の戦いが行われている男子シングルスで、松島輝空選手が日本勢3人目の3回戦進出を決めました。

日本勢は6選手がエントリーした今大会。茺田一輝選手(世界ランク78位)と宇田幸矢選手(同33位)がすでに3回戦進出を決めていました。

松島選手(同24位)はドイツのフランツィスカ選手(同17位)と対戦。1ゲーム目を取られますが、その後3ゲーム連続で奪い、逆転勝利で3回戦進出を決めました。

一方、張本智和選手(同4位)と篠塚大登選手(同28位)は1回戦で、戸上隼輔選手(同20位)は2回戦で敗退となりました。

▽日本勢2回戦

〈9月30日〉

◆戸上隼輔 1-3 林詩棟

(7-11/13-11/2-11/8-11)

◆宇田幸矢 3-2 林繇儒

(11-9/11-6/8-11/10-12/11-8)

〈10月1日〉

◆茺田一輝 3-2 オ ジュンソン

(9-11/12-10/11-8/7-11/11-4)

◆松島輝空 3-1 フランツィスカ

(8-11/11-9/11-6/11-8)

▽3回戦の対戦カード◆茺田一輝 - 陳俊菘◆宇田幸矢 - モーレゴード◆松島輝空 - 梁靖崑