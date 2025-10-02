◇卓球 WTT中国スマッシュ(9月25日〜10月5日、中国)

2回戦の戦いが行われている女子シングルスで1日、日本勢は張本美和選手、大藤沙月選手、早田ひな選手が3回戦進出を決めました。

大藤選手(世界ランク10位)はフランスのパバド選手(同28位)にストレート勝ちを収めました。張本選手(同6位)はドイツのウィンター選手(同27位)に2ゲーム目を奪われるも、3-1で勝利しています。

2回戦最後の試合に登場した早田選手(同13位)は、チャイニーズ・タイペイの葉伊恬選手(同59位)にストレート勝ちしました。

前日に3回戦進出を決めていた橋本帆乃香選手も含め、日本勢は計4人がベスト16入りとなりました。

なお、3回戦では張本選手と大藤選手の日本人対決が組まれています。

▽日本勢2回戦

〈9月30日〉

◆橋本帆乃香 3-0 杜凱栞

(11-0/11-4/11-1)

〈10月1日〉

◆伊藤美誠1-3チュ チョンヒ

(5-11/13-11/5-11/7-11)

◆大藤沙月3-0パバド

(11-5/11-3/11-4)

◆張本美和3-1ウィンター

(13-11/9-11/11-5/11-9)

◆早田ひな3-0葉伊恬

(11-7/11-3/11-6)

▽3回戦の対戦カード◆橋本帆乃香 - 王芸迪◆張本美和 - 大藤沙月◆早田ひな - 王曼碰