「熊本はゴルフ天国・ゴルフ王国！」後生川凜アナのGOLF コースデビューへの道vol.3
RKK熊本放送の後生川凜アナウンサーのゴルフコースデビューまでに密着。第3弾は番外編「熊本のゴルフ事情」です。
熊本県は「ゴルフ天国」「ゴルフ王国」と呼ばれる。
ゴルフ場は全国に約2100か所あり、そのうち熊本県には37か所ある。九州では福岡（56か所）に次いで２番目に多い。
ゴルフ人口の推計は難しいが、昨年度、熊本県内のゴルフ場では延べ約160万人がプレーしている。
コロナ禍で密を避けるため「屋外＋個人」のゴルフに挑戦する若者が増えた。ゴルフ場、練習場を含めゴルフ市場は活気づいた。
今、それをどれだけ維持できるかがゴルフ界全体の課題をされている。
あわせて、ゴルフ人口の中心が団塊の世代など年齢層が高いため、若い世代の掘り起こしも大きなテーマとなっている。
熊本県ゴルフ協会長×ゴルフ初心者 スペシャル対談
後生川アナウンサーが熊本県ゴルフ協会の小杉康之会長のもとを訪ねた。
後生川）誤解を恐れずに言うと、もしかするとゴルフは今でも「お金持ちのおじさんがやるスポーツ」というイメージがあるかも知れない。
小杉会長）昔は確かにそうだったが、それは変わってきている。料金も以前の半額くらいになっている。熊本なら1プレー1万円前後。
後生川）熊本はなぜ「ゴルフ天国」「ゴルフ王国」と言われるのか？
小杉会長）熊本市近郊に車で1時間以内で行けるゴルフ場が30か所ぐらいある。東京などに比べれば、かなり気軽に行ける。まさにゴルフ天国。
ゴルフ王国と言われるのは、女子プロゴルファーの活躍が大きい。古閑美保、上田桃子、有村智恵、笠りつ子など坂田塾出身の選手たちを始め、今では竹田麗央などが活躍している。
ジュニアは無料・安価でコース練習ができる。練習場でも安価で満足するまで打てるなど、ジュニアを取り巻くゴルフ環境が他県と比べものにならないほど整っている。ゴルフ場、練習場、大会運営などの理解が深い。
後生川）ゴルフ人口の増減は？
小杉会長）ゴルフをする中心の世代が高齢なので、これから若い世代を取り込んでいかないといけない。高校の体育の授業でゴルフを紹介したりしている。
トップアマだけが出られる試合ばかりでなく、若者が楽しめるよう、アベレージゴルファーの大会も数多く開催しているのが熊本の特徴と言える。
若者の生活スタイルに合わせることもポイント。1日がかりではなく、午前中で終わって午後の時間を別に使えるとか、仕事で疲れていれば午後から1ラウンドできるとか。
また、昨今の酷暑からナイトゴルフの有効性も研究していきたい。
後生川アナ）コースデビューを控える私にエールをください
小杉会長）ゴルフは難しい、辞めたいと思うかも知れないが、それを乗り越えるファイトを持ってほしい。
私はゴルフ歴40年だが、今でもゴルフに行く前夜は遠足前のように楽しみで寝られない。一方で、スコアが悪くて何でだろうと思うこともあるが、ゴルフはそれを乗り越えようとするスポーツではないだろうか？それが面白みに変わってくるといい。
後生川アナ）コースデビュー、頑張ります！
熊本が生んだ女子プロゴルファーは最強揃い。
熊本県関係でJLPGA（日本女子プロゴルフ協会）レギュラーツアーの優勝者は14人、その優勝回数を足し上げると165勝と断トツだ。
そして、過去の賞金や現在のポイントによる年間女王は6人延べ12回とこちらも全国最多を誇る。
50勝：不動裕理（女王6回）
19勝：平瀬真由美 ※海外含む（女王2回）
18勝：大山志保 ※高校が熊本（女王1回）
16勝：上田桃子（女王1回）
14勝：有村智恵
12勝：古閑美保（女王1回）
10勝：高村亜紀
8勝：竹田麗央（女王1回）
6勝：笠りつ子
4勝：浜田光子
3勝：一ノ瀬優希／大里桃子
1勝：平尾南生子／荒木優奈
※JLPGAデータ 2025年9月末時点
なぜ、熊本では強いゴルファーが育つのか？
これまで熊本からはばたき活躍したプロゴルファーを見ると、子弟や親子鷹といった関係性の中で強くなった選手の他、故・坂田信弘氏の「坂田塾」門下生も特徴的。
世界に羽ばたいた竹田麗央プロは母の哲子プロが幼少期から支えている。
指導者だけではない。熊本のゴルフ場では、ジュニアは無料または安価でラウンド練習ができる。
また、練習場では月額数千円で打ち放題、打席の一角をジュニアが占める光景もよくある。
保護者が送り迎えさえできれば練習環境は申し分ない。
ジュニアゴルファーへの大人たちの温かい理解が、彼ら彼女たちを育てている。全国を見渡して、これほどの環境は他にあるだろうか？
室内練習場がトレンドに
一方、都心を中心に急拡大、定着している室内練習場が、熊本でも人気が出てきた。
今回、後生川アナが入会したインドアゴルフ練習場「GOLGOL」は2023年1月にオープンした。
室内のため、開放感こそないが、打席が狭いと感じることはない。
何より、空調をきかせることで、今の酷暑、炎天下を避け、季節や天気に関係なく練習できることは一番の魅力。
また、各打席に備わった機器が、スイングや弾道などを計測し、AIがそれを分析する。「なんとなく」ではない練習を重ねることが可能だ。
GOLGOLは熊本市中心部に2店舗あり入会者は現在770人。
（次回、Vol.4「私、準備万端です！？」へ続く）
