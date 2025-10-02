『THE W』エルフ、キンタロー。、馬場園梓、ぼる塾ら40組が準決勝進出
『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』(決勝＝日本テレビ系で12月に生放送予定)の準決勝進出者40組が2日、発表された。
『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』
今年は、昨年のエントリー数903組を超える1,044組がエントリー。勝ち残った40組が進出する準決勝は、11月4日・5日に東京・飛行船シアターで行われる。
○『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』準決勝進出芸人（※五十音順）
足腰げんき教室
アルミカン
イヌダ
エアコンぶんぶんお姉さん
エルフ
おかずクラブ
オトメタチ
河邑ミク
キンタロー。
栗尾真理
紺野ぶるま
田植え
忠犬立ハチ高
DISCOいい気持ち
電気ジュース
とりせん
とんでもあや
南天
にこさ
ニコミハジメテ
ニッチェ
馬場園梓
ハヤイカガヤイ
はるかぜに告ぐ
ぱん
パンツ万博
ひぐちこうめ
膝野サラ
ぷぅのはな
変ホ長調
ぼる塾
梵天
マリア
もじゃ
もめんと
燃ゆるレジーナ
やました
ヤメピ
ラメ入り
爛々・萌々
【編集部MEMO】
2回戦には、以下の275組が進出していた。アールグレイ優／アイドル鳥越／青海先生／青ザリガニ／赤名リンカ／朝かもしれない／アサカヨルカ／あさまち／足腰げんき教室／アセロラカムカム／アッチェレランド／あのひの子／あひる／あまえんぼうポラリス／アライヒカリ／有元さくら子／アルタイル／アルミカン／安西オサム／アンダンテ／イイダ／いがわゆり蚊／池田てんこ盛り／石井てる美／いぜん／いちご女子プロレス／いちごパーティ／いちごみるく／いちばんかわいい／1Pミユキ／伊藤ワンピ／イヌダ／いぼころ☆／うぇどねすでぃ／嘘みたいな面白い雑学10選／海沿いパンダ／ウメ／うめやまかなみ／浦見地獄行き／エアコンぶんぶんお姉さん／えぐろ／榎崎ゑゆ子／エルニーニョ／エルフ／おいら／おいらがくさか／おおぞらモードもリ／おかずクラブ／おすましローヒール／おセンチ社会学／悍／オタサーのヒメ／オトメタチ／おなご／おもちの列島／卸売／女学園／おんなbitterな話／かにいくらまくら／歌舞伎・ザ・ファイナル／神様修行中／ガラスの京都／川座かな／川満姫野／カワムラ／河邑ミク／冠婚葬祭獣／ギタラクル／きったん／華奢ライチ／京極／恐縮／暁天／きり／キンタロー。／銀惚／首元水餃子／雲居の空／栗尾真理／黒田虚弱体質／小泉ポロン／恒星ボカン／コガネスタ／獄中結婚／ここだけ天文学／心の瞳／小島あやめ／こじらせハスキー／五反田メロディー／子輝ちゃん／ことのたより／ことりのさえずり／小林アナ／小林ゆう／ごましお／紺野ぶるま／サービスエリア／西園寺おんじ／最強せつこ／サインポール／さとなかほがらか／さとみだ／サバ館／燦々メイデン／三遊間を守る犬／シェマ／信楽もち子／〆シャボン／じゃがいもlover／18才のエビフライ／ショウガールズ／承子クラーケン／少林寺／昭和プリン／シンエサカ／新喜劇女優／翠星の如く／スズマチドオリ／捨てがたき人々／センス爆発女／そのこ／そると／ターリーターキー／大吟嬢／太陽の子供／大陸一派／田植え／竹田こもちこんぶ／たこさんピープル／立川志ら鈴／たなか茜／たまきしおり／たまごおどり／たまゆら学園わたあめりな／チェリーボンボン／ちっぴぃちゃんズ／ちなてい／ちばれみ／茶柱／忠犬立ハチ高／超時空さをぴ／徴税／超来輪／チロリアン太陽／沈黙のカーニバル／月とスッピン／月野とかげ／定食屋のダルメシアン／ディスカバリー25／DISCOいい気持ち／デイドリーム／デデスパ広川／てるてる娘／電気ジュース／点々／土井集合住宅／東京バンビ／都鳥 琴／ともだちパンチ／とりせん／ドレスド／どろだんごの天才いたよね！／とんでもあや／永野詠子／なかよし計画／ ナトゥメ・リサ／南天／にこさ／ニコミハジメテ／ニッチェ／根尾みなみ／ネタみはね／野本／バーバラ鬼頭／ハイカロリーズ／ハイビスカスパーティー／はっぴちゃん。／馬場園梓／ハヤイカガヤイ／はるかぜに告ぐ／はるみ／ぱん／パンダえんぴつ／パンたべる／パンツ万博／ビーマイブレンド／ビキニクリエイター／ひぐちこうめ／膝野サラ／陽だまり閣下／光永／ヒナタルク／ぷぅのはな／福はら777／藤井遥佳／ふたくちソースもんじゃ／双葉／フタリシズカかりこる／ぷぷぷ大東京 りかてぃんガフ／プリンセスはな／フルパワーヨガ／ベイビー小町／ベルサイユ／ぺろぺろ天国／弁才天／変ホ長調／ぼあき。／外村／ほなほなみ／POFFY／ボルサリーノ／ぼる塾／ホロッコこまり／本田兄妹あやの／梵天／ぽんぽん／まいあんつ／まいとえなえ／マカロネード ちょき／牧野ステテコ／マグノリア／マジメイト大槻／マジョリ缶／マダム／松浦景子／マッスルオペラちゃん／まとばゆう／マハラジャまんぼう／まゆこ共和国／マリア／まりんか／まる／まろやか／瑞香理保／水に濡れた犬／みほとけ／紫式部／むろみさ／メイタイブキ／飯食って寝ろ！／メルヘン須長／メロみ〜／萌萌愛愛／木製フリーマン／もじゃ／モチダ・ポ・ソフィ／もみちゃん☆ズ／もみもじ／もめんと／百瀬さつき／燃ゆるレジーナ／役所勤め ジム子／やこ／八幡カオル／やました／ヤメピ／ゆずさお／ユニコーン／ゆにばーす はら／指シスターズ／ゆめちゃん／ラメ入り／爛々・萌々／リクチマキ／リチャードソンジリス／リナ☆パチーノ／リリサラ／lil高山／りんりんつんつんりぺつるりんつんひかり／Lunatic／れなちる／わあ／和光／わたなべオーケストラ／ワチュワナドゥ
