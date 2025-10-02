MATSURI¡¢ÀõÁðÅìÍÎ´Û¡ÖÌ¡ºÍÂç¹Ô¿Ê¡×½Ð±é¡Ö¤â¤Ã¤È½¤¶È¤¬É¬Í×¡×¥é¥¸¥ª¤Ç¥Ê¥¤¥Ä¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤Ç¼Â¸½
½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×MATSURI¤¬1Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð¤ÎÅìÍÎ´Û¤ÇÌ¡ºÍ¶¨²ñ¼çºÅ¡ÖÌ¡ºÍÂç¹Ô¿Ê¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ëÃæÌÜ¹õ¡×¤ä8Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î2ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥¬¥Ù¤Î²Ö¡×¤Ê¤É4¶Ê¤ò²Î¾§¤·¡¢Ìó200¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
»Ö´ê¤Î¡ÈÌ¡ºÍ¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤Ç¡¢´ÑµÒ¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£9·î3Æü¤Ë¡¢¥Ê¥¤¥Ä¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¡¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¾®Ìî»ûÍã¡Ê31¡Ë¤È¾¾²¬ÂîÌï¡Ê36¡Ë¤¬½Ð±é¡£³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¤Ù¤¯¡Ö¤â¤Ã¤È½¤¶È¤¬É¬Í×¡£ÅìÍÎ´Û¤ÇÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ê¥¤¥Ä¤ØÄ¾ÃÌÈ½¤·¡¢½Ð±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¾®Ìî»û¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È²¹¤«¤¤À¼±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³Ú¤·¤¯²Î¤¨¤¿¡×¡£ÌøÅÄÍ¥¼ù¡Ê39¡Ë¤Ï¡Ö¡ØÀõÁð¥¥Ã¥É¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£ÅÏÊÕ¿¿¡Ê39¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ì¤ÏÌ¡ºÍ¤â¡Ä¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ë¤È¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê47¡Ë¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤é¡ÊÌ¡ºÍ¶¨²ñ¤Î¡ËÆþ²ñ¶â3Ëü±ßÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
SHOW¡ÝWA¤â15Æü¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Í½Äê¡£»ûÅÄ¿¿ÆóÏº¡Ê42¡Ë¤Ï¡ÖÅÁÅý¤¢¤ëÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Æ¸÷±É¡£ÅìÍÎ´Û¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£