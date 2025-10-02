µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡×¡Ä¡ÖÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×CS¤Ë¸þ¤±¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ»×¤¤¤Ã¤¤ê¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ
¡¡µð¿Í¤Ï1Æü¡¢º£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤ò½ª¤¨¡¢70¾¡69ÇÔ4Ê¬¤Î3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡Ö2025Ç¯¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹Ìµ»ö¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÀ¼±ç¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÁª¼ê¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°§»¢¡£
¡¡¡Ö¤·¤«¤·¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤¬½Å¤¯ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÏÆüËÜ°ì¸þ¤±¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£3°Ì¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ»×¤¤¤Ã¤¤ê¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤«Ç®¤¤¤´À¼±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤Æ»ä¤Î°§»¢¤Ë¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È3°Ì¤«¤é¤Î¡È²¼Ñî¾å¡É¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¼èºàÈÉ¡Ë