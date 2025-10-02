鳴き声がする方を見ると…。子猫が訪ねてきた姿が運命的と人気を呼んでいます。話題の動画の再生回数は162万回を超え「こんなん来たらもう無理やぁ保護するしかない」「「ここを頼りなさいって言われて来たんですけど…」」「味のり一枚頭に乗っけたみたいな模様で可愛い」といったコメントが集まっています。

【動画：雨の日にずぶ濡れの子猫が訪ねてきた……】

訪ねてきた子猫

TikTokアカウント「さちこっ！いいね職人」に投稿されたのは、突然現れた子猫。雨の日、猫の鳴き声が聞こえたため、鳴き声がする方を見た投稿者さん。そこには、ずぶ濡れの子猫がいたそうです。雨宿りにきたようにも見えますが、投稿者さんを見つけた子猫は何かを訴えるように鳴いていたのだそう。なんとも運命的な出会いをした子猫と投稿者さんでした。

体はボロボロ

その後、投稿者さんは子猫を保護したそうです。名前は「ももちゃん」になったのだそう。ももちゃんは、保護されて安心したのか体調が悪いのか、爆睡だったといいます。動物病院で診てもらうと、生後半月で、猫風邪、脱水、貧血、栄養失調であることがわかり、治療が始まったそうです。

溺愛され幸せに

ももちゃんは投稿者さんの実家でお世話してもらうことになったそうです。体調が回復して、自分で毛づくろいできるまで元気になってきたのだそう。実家で過ごす前に、投稿者さんのお父さんがももちゃんの体についたノミをとっていると、ももちゃんの名前を呼ぶお父さんの様子から、すでに溺愛の予感がしたそうです。

それからももちゃんはすっかりお父さんに懐いてしまったそうです。今は、元気になり、ケージから脱走したり、たくさんごはんを食べたりしているそうです。自分から助けを求め、幸せを掴んだももちゃんでした。

投稿には「疲れ切って、たどり着いたのがこの場所なら、何か縁を感じますね」「かわいい訪問者！ここが安心できる場所だと思ったんですね」「訪ねてくるのをずっと待ってるのに我が家にはなぜ来ない」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「さちこっ！いいね職人」では、ももちゃんの成長の様子などが投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「さちこっ！いいね職人」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。