ºÆ¤Ó¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿ ¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡ª¡×Ì¤ÃÎ¿ô¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î´°À®ÅÙ
¤¹¤Ç¤ËÌÜÀþ¤Ï¡í£²Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¡í
ÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿£¹·î29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤ÎÂè£´ÂÇÀÊ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Îº¸ÏÓ¥²¥¤¥Ö¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¼¡Ê30¡Ë¤¬Åê¤¸¤¿95.£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153Ò¡¿£è¡Ë¤ò°ìÁ®¡£Å¨ÃÏ£Ô¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤¬¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ109.£µ¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó176.£²Ò¡¿£è¡Ë¤ÎÇòµå¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó²£¤Î´ÑµÒÀÊ¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î»ý¤ÄµåÃÄµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë55¹æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¼¨¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢´°àú¤Ê°ìÈ¯¤Ç¤·¤¿¡£Âè£±ÂÇÀÊ¤ËÊü¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó25ËÜÌÜ¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÂè£²ÂÇÀÊ¤ÇÊü¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¤Ï¤É¤Á¤é¤â¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¡£¹³Ñ¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤é¤ì¤ëÂçÃ«¤¬£²ÂÇÀÊ¤È¤â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¦¤¨¡¢³ÑÅÙ¤¬¤Ä¤±¤Ð¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¿Åö¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢Èà¤Ë¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢Á´ÂÇÀÊ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¸½ÃÏµ¼Ô¡Ë
ÀË¤·¤¯¤â¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°£±°Ì¤Î56È¯¤òÊü¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢32¡Ë¤Ë¤Ï£±ËÜÆÏ¤«¤º¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÍ§À®ÆáÃÒ»á¤Ï¡ÖÂçÃ«¤¬¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤â¤·ËÜÅö¤ËËÜÎÝÂÇ²¦¤¬Íß¤·¤±¤ì¤Ð¡¢28Æü¤Î»î¹ç¤Ë¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·ÂçÃ«¤Ï¡¢µÙÍÜ¤Î¤¿¤á¤Ë·ç¾ì¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«¿È¤ÎµÏ¿¤è¤ê¤â¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢»Ø´ø´±¤Î¥Ç¥¤¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ê53¡Ë¤â¡¢¡ÖÈà¤Ï¡ÊËÜÎÝÂÇ²¦¤Ê¤ó¤Æ¡Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯£Í£Ö£Ð¤ò³Í¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÍ¾Íµå¿¡¹¡£¤¹¤Ç¤ËÂçÃ«¤ÎÌÜÀþ¤Ï¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ø¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£Ç¯¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¤ÃÎ¿ô¤Ê¤Î¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£ÂçÃ«¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÐÈÄ·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤ÎÃ¥»°¿¶Î¨¤Ï¡¢15¾¡¤òµó¤²¤¿¡Ç22Ç¯¤ÈÆ±¤¸11.87¡£
¤·¤«¤â¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥·¥ó¥«¡¼¤È¥«¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤â¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÅê¼ê¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï±ê¾å¤¬Â³¤¤¤¿µß±ç¿Ø¤ËÉÔ°Â¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÃ«¤¬¼«Ëý¤Î¹äÏÓ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤Ó¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÍ§À®»á¡Ë
¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÃ«¤¬¼¡¤ËÁÀ¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤À¡£
