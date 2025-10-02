レッズとのWCS初戦でドジャース先勝

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦に「1番・DH」で先発出場し、2本の本塁打で10-5先勝に貢献。試合終了直後に行ったマウンド上の儀式に、米ファンから様々な声が上がった。

大谷は初回の先頭打者弾に加え、6回には貴重な追加点となる2ラン。チームは10得点を挙げ、レッズに先勝した。

地区シリーズ進出に王手をかけた直後、大谷の姿はマウンド上にあった。ゆったりしたフォームでシャドーピッチング。今季たびたび見られた光景で、その後にナインとハイタッチをかわした。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マケイン記者が、自身のXにこのシーンの動画を投稿すると、米ファンは様々なコメントを寄せた。

「勝利後、毎回これをやっているのか？」

「ショウ、待ちきれないんだな！」

「リトルリーガーの熱意と楽しさがある彼が大好きだ」

「ほんと、子供みたい」

「オオタニは野球を愛している!!」

「地球上でもっとも野球を愛している男だ」

「彼はただ投げたいだけなの」

「別世界のレベルの才能なのに、ただの大きな子供だ（笑）」

大谷はWCS第3戦での登板が有力視されているが、1日（日本時間2日）に勝利すれば第3戦はない。「第3戦がなかったらショウヘイはいつ投げるのか」と問われたロバーツ監督は、「たぶん最初の2試合のうちのどちらかになる可能性がある」と地区シリーズ序盤での登板を示唆している。



（THE ANSWER編集部）