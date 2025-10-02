

新WEBCM「3人のデンティス」篇場面カット

“目覚めてすぐキスできる”恋するハミガキ『デンティス』のブランドアンバサダーを務める渡辺翔太（Snow Man）を起用した、新ビジュアル及び新WEB CM「3人のデンティス」篇を10月2日から公開する。

【動画】Snow Man渡辺翔太が出演、デンティス秋冬CM本編＆メイキング＆インタビュー映像

『デンティス』ブランドアンバサダーとして、2年目となる渡辺。今年の春夏CMでは、息を意識する距離感で語りかけてくれる渡辺の姿が話題に。今回公開される新CMでは、今までの爽やかで優しい雰囲気はそのままに、3種類の『デンティス』歯磨き粉をイメージした “3人の渡辺”が登場。それぞれ異なるキャラクターを演じることで、『デンティス』の多様なフレーバーを選ぶ楽しみが存分に伝わる仕上がりになっている。CMの見どころ：３人の渡辺翔太が登場し、それぞれのキャラクターに合わせて爽やかに笑いかけてくれる映像は、渡辺の色々な顔を楽しめる構成となっている。さらに、「あなたはどれが好き？」と語りかけることで、“推ししょっぴー” に合わせて商品を選ぶ楽しみが増えるCMを目指した。キャラクター設定：オリジナル（スッキリ爽快ミント）：みんなを引っ張るカリスマ。自信あふれるリーダータイプ。レモングラス（甘くて爽やか）：無邪気で人懐っこい。年下甘えん坊タイプ。ホワイトニング（ホワイトニングと口臭をダブルケア）：知的で面倒見がいい。頼れるお兄さんタイプ。

インタビューでは今回演じた3人のうち、自分に一番近いキャラクターを聞かれると、「どれも当てはまらない」と言いつつ、「強いて言うならホワイトニング」「グループ内では年長組なので、頼れるお兄ちゃん」が一番近いと照れながらも話してくれた。また、9月8日より新発売のマウススプレーがかなりお気に入りなようで、収録前や気持ちを切り替えたい時など、サッと使えるように現場バッグに入れておきたいアイテムだと語った。■撮影エピソード

撮影では、まったく異なる見た目の渡辺が3人登場するという斬新な演出が行われ、普段のイメージとは一味違う表情を披露。本人にとっても、斬新かつ新鮮な時間となったようだ。現場では思わず笑みがこぼれる瞬間もあり、和やかな雰囲気の中で撮影が進んだ。■すみだ水族館×デンティス＜恋する水族館＞コラボも決定

さらに、 “恋する二人を応援する”『デンティス』は、「近づくと、もっと好きになる。」をコミュニケーションコンセプトに掲げている、東京のデートスポットとしてもおなじみの『すみだ水族館』と恋するカップルを応援する企画として、〈恋する水族館〉コラボレーションを実現した。10月2日〜10月31日の期間中、ここでしか聞けない、ブランドアンバサダー渡辺翔太のスペシャルナレーション、デンティスコラボドリンク、恋にちなんだ「いきものハートMAP」など、コラボコンテンツが目白押し。■渡辺翔太インタビュー――今回3人のキャラクターを演じてもらいましたが、ご自身はどのキャラクターに一番近いですか？

どれにも当てはまってないですね（笑）。でもグループの中では年長組ではあるので、一応、年齢上「頼れるお兄ちゃん」のホワイトニングが近いっていうことにします。――デンティスで気になるアイテムはありますか？

新発売のマスカットフレーバーですね。先ほどご飯休憩の後にそれで歯を1回磨かせてもらったんですけど、結構鼻に抜けるようなマスカット感がありました。だから、今までのデンティスのミントなどのクールさとはまた少し違った、甘さみたいなものがあって、これは新しいなと感じました。お子さんにもおすすめだと思いました。――今回新商品のマウススプレーを使ってみてどうですか？

めっちゃよかったです。これほんとに！仕事中とかにめちゃくちゃ使いたいなって思いました。ポッケにも入れられるし、気持ちを切り替えたい瞬間とか、収録の前とか、爽快感や清涼感があって、スッキリします。これめちゃめちゃ欲しいですね。現場バックの中に入れておくとか、色々な場面で活躍しそうです。