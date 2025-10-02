「R-1グランプリ」王者が、29日放送のABCラジオ「ツギハギ～ヤーレンズのダダダ団！～」にゲスト出演。懸命なダイエットで10キロ痩せ、周囲から心配されていることを明かした。



【写真】10キロ激やせ！確かにホッソリ

10キロ減に成功したのが、ウソ漫談で「R-1グランプリ2024」を制した街裏ぴんく。ヤーレンズの出井隼之介から登場直後に「えっ!痩せましたよね!?」と明らかに細くなったことを指摘された街裏。「ありがとうございます」とご機嫌な様子を見せた。「メキメキ痩せてない？」の問いに、「心配されんねんけど、炭水化物抜いたり、がっつりしたもん食べんようにしてる」と病気ではなく、きっちりダイエットの成果であることを明かした。



ダイエットを決意したのは「駅のホームの階段で『あれぇ、こんなに疲れたかしら私』って。『私は今～』って歌ったもん」と振り返った。「今井美樹さんの歌（PRIDE）ってさぁ、俺もプライドあるんやん。そこから頑張って10キロ痩せた」と自身のプライドにかけた減量だったとした。



「いま100キロジャストぐらい」と実体重を明かすと、出井は「ええ～！デカっ。それでも100キロあるの？」と驚きの声。街裏は「テンション下がること言うな！」とぶ然。楢原真樹も「100あるんだ～」と、ダイエットに成功しながら3桁体重であることに驚いていた。さらに出井は「たいしたことねえじゃん」とバッサリ。それでも街裏は「（ダイエット前は）110、一番上は122やで、人生最高は」と反論。2人からの「まだ100キロあるじゃないですか」に「そっちにフューチャーするな!10キロの方をやれや」とあくまで減量キロ分を懸命に押し出していた。



（よろず～ニュース編集部）