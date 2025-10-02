

北海道道「十勝でロックを切り拓く〜ZION〜」場面カット（C）NHK

十勝を拠点に活動するバンド、「ZION」の挑戦に密着した番組「北海道道『十勝でロックを切り拓く』〜ZION〜」が10月３日（午後７時３０分〜）NHK総合で放送される。

十勝を拠点に活動する５人組バンド「ZION（ザイオン）」。

メイドイン十勝のロックは全国にファンを増やし、今年、国内最大級の野外音楽フェスへの出演も果たした。活動を始めたのは、コロナ禍の５年前。苦しい時期に手を差し伸べてくれたのは地元十勝の人たちだった。この秋、５人はスタジオの敷地で手作りの野外ライブを行った。“十勝で生まれたロックを十勝で味わってもらう”。５人の挑戦の日々を追った。■番組情報番組名 ：北海道道「十勝でロックを切り拓く〜ZION〜」放送予定 ： 10月３日（金）午後７時30分〜〈総合／北海道エリア〉再放送 ： 10月18日(土）午前11時25分 〈総合／北海道エリア〉※放送は急遽、予定変更する場合あり。※放送後、10月1日にスタートするNHKの新インターネットサービス「NHK ONE」で1週間見逃し配信を予定。（全国から視聴可能）出演ZION（ザイオン）：櫛野啓介（クシノ ケイスケ）、光村龍哉（ミツムラ タツヤ）、吉澤幸男（ヨシザワ サチオ）、鳴橋大地（ナルハシタイチ）、佐藤慎之介（サトウ シンノスケ）ＭＣ：鈴井貴之（タレント・スズイ タカユキ）ナレーション：多田萌加（タダ モエカ）