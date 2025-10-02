【大人気連載プレイバック】#33

【プレイバック】落合監督は投手起用に一切ノータッチ。全面的に任せられたオレはやりがいと緊張感があった

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はあの落合博満氏について綴られた、元東洋大監督の故・高橋昭雄氏による「見て聞いて育てて42年」（第1回=2013年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

■元東洋大監督の故・高橋昭雄氏による「見て聞いて育てて42年」（第1回=2013年）を再公開

入部当時から、打球の質が他の選手とまったく違った。

何しろ、ゆっくりスイングしているように見える。後ろから「もっと力を入れろよ！」と言いたくなるくらい。本当に軽く振っているようにしか見えない。

ふわ〜っという感じで高々と舞い上がった打球は一瞬、外野フライかと思う。しかし、そこからグングン伸びて両翼98メートル、中堅122メートルの外野フェンスを軽々と越えていった。

火を噴くような低いライナー性の打球を放っていた当時の野球部の4番打者とは対照的。とにかく柔らかい打球だった。

1972年4月、秋田工から入学してきたのが落合博満だった。

打撃センスは飛び抜けていたものの、体が弱かった。故障が多く、守るポジションもなかった。

当時、わたしは監督就任1年目。体を鍛えながら、じっくり育てれば必ず良い選手になる。やがては野球部を背負っていく逸材だとみていた。

ところが、その年の9月。秋のリーグ戦が始まる1週間くらい前のことだ。落合が突然、「大学を辞めたい」と言ってきた。

わたしは当時、合宿所暮らしだった。部屋に入ってすぐ両脇に2段ベッド、その奥に机4台と数人が話せるちょっとした空間があった。4人部屋をひとりで使っていた私は練習終了後、そのスペースに本人、落合の兄姉を招き、4人で話をした。

合宿所はまだ完成して間もなかった。床は茶色のフローリング。ニスのにおいが、つんと鼻をついた。

落合の実家は秋田で煎餅店を経営していた。ところが、オイルショックで工場を閉めることになったという。

兄姉が東京に出てきて働いているのに、ひとりだけ野球をやっているわけにいかないというのが落合の言い分だった。

兄と姉は、退学に反対だった。自分たちは大学を出ていないので、何とか卒業して欲しい。「兄姉で支えたい」と口を揃えた。

落合は野球の特待生だった。東洋大には当時、一学年に5人ほどスポーツ推薦制度を使って入学する学生がいて、落合はその中のひとりだった。

当時の寮費が8000円。その他、食費も含めて、月に2万円もあれば十分暮らしていけた。わたしの月給が4万円だった時代だ。

わたしは自分に協力できることがあったら言って欲しい、できる限り力になると言った。お兄さんとお姉さんもここまで言ってくれているんだし、兄姉の希望をかなえてあげたらどうかとも訴えた。

「ブ〜ン、ブ〜ン」

部屋に置かれた扇風機の音が、次第に大きく聞こえるようになる。空気が重く、よどんでいく--。

3人がかりの説得は深夜に及んだ。（つづく）

▼たかはし・あきお 1948年6月8日生まれ。大宮工（埼玉）、東洋大、日産自動車を経て、72年、23歳で東洋大野球部監督に就任。今年、監督42年目を迎えた。東都リーグ通算509勝は歴代1位。全日本選手権4回、明治神宮大会2回優勝。プロに進んだ教え子は30人を超える。2022年9月7日、敗血症により死去。74歳だった。

当企画「大人気連載プレイバック」では、次回も引き続き「見て聞いて育てて42年」を掲載する。