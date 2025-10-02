叱責、鉄拳、罰金…試練の日々で星野監督よりも「怖かった人」【山武司 これが俺の生きる道】#30
【山粼武司 これが俺の生きる道】#30
星野仙一監督時代の叱責、鉄拳、罰金……。試練の日々で救いだったのは、名参謀・島野育夫さんの存在だった。
星野監督の1次（1987〜91年）、2次政権（96〜2001年）でヘッドコーチなどを歴任した闘将の右腕だ。
俺が成績不振で二軍に落とされるときは必ず声をかけてくれた。
「頑張ってこい。また鍛えて帰ってこいよ」
島野さんの言葉のおかげで、また一軍に這い上がるためのモチベーションを保つことができた。
島野さんはいい意味で星野監督にも選手にも、どっちにも「いい顔」をしてくれる。俺たち選手が監督に怒られても、すかさずフォローしてくれた。
「星野もアカンなあ」
そのひと言で心がスッとしたものだ。
俺が首脳陣に不信感を持ったときも、こまやかにケアしてくれた。
星野監督の第2次政権時、すでに俺がレギュラーだった頃のことだ。愛媛・松山球場での広島戦で、事前に何の説明もなくスタメンを外されたことがあった。納得いかねぇ……とモヤモヤしていると、あるコーチが監督に「武司を外しましょう」と進言していたことが発覚したのだ。それを知って「あの野郎、シバいたる！」と息巻いていたら、島野さんが来て、「おまえ、どうしたんや」と声をかけてくれた。
コトの経緯を説明すると、島野さんは俺の目の前でスタメン外しを進言したコーチに「おまえ、監督にそんなこと言ったんか。それはアカンやろ！」と一喝してくれたのだ。
「タケシ、おまえもつらいだろうけど、そんなこと言わんと我慢してやっとけ」
こう言ってたしなめられた俺は、「島野さんが面と向かって怒ってくれた。ここまでにしとかないといかんな」と、振り上げた拳を下ろすことができた。
その日の試合で俺の代わりにスタメンに入った助っ人のアロンゾ・パウエルが1打席目に自打球か死球でケガをして途中交代。そうしたらそのコーチが「おまえが行け」。どの口が言うんや、と思ったけど、俺に拒否権はない。コノヤローと思いながら打席に向かい、2打席目か3打席目に本塁打を打った。心の中でそのコーチに「俺を出しときゃ打つんじゃボケ！」と叫んだ。
あのとき島野さんが来なかったら、俺はそのコーチをぶっ飛ばしていたと思う。
島野さんは、星野監督から全幅の信頼を得ていたからこそ、怒らせたら怖い。正直、俺は星野監督よりも島野さんの方が怖かった。外野からベンチへ全力で走って帰らなかったらめちゃくちゃ怒られたし、走塁ミスやサインミスにも厳しかった。
しかも島野さんは星野監督の要望や指示などの全てを選手に伝えていなかっただろう。「名参謀」といわれるゆえんがここにあると思う。（つづく）
（山粼武司／元プロ野球選手）
