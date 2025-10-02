【増田俊也 口述クロニクル】#46

増田「女性に関しては、先ほど休憩の時間に典明さんがお話しされていた『もっとリニューアルして強くなる』という話が興味深かったです」

加納「こう言うと怒られるかもしれないけど、女性はまだ“人間になりきっていない”と思うんだよ。『もっと人間になれよ』と言いたい。五分と五分の対等な関係でいこうよと。社会というリングの上で、今もなお、男女の格差は日本では根強い。海外と比べてもまだまだ大きいよね。

女性は、その美しさや気配、匂いなどでごまかすのではなく、もっと本質的な部分で対等になってほしい。まずは男としっかりと向き合って、喧嘩するくらいの覚悟で、互いにぶつかり合うことが必要だと思う」

増田「そこまで言ってしまうと、今おっしゃった『美しさ』や『気配』『匂い』といったものを失うかもしれませんね」

加納「いや、それは、女性をちゃんと見ようとしていないからだ。女性をもっと複層的に、多層的に、レイヤーとして捉えれば、いろんな可能性があると思う。まだ表に出ていない女性もたくさんいるし、もっと新しい女性像を作ることだってできる。女性は自分自身をもっと創造していっていいと思う。

例えば、日本を代表する女優として吉永小百合っていう人がいるけど、俺は正直、あまり好きじゃない。世の中とうまく距離を取りながら生きていて、『上手く立ち回ってるな』と見えてしまって、俺は彼女に世間が言うほどの魅力を感じられない。そういう“吉永小百合”という看板が世の中で通用してしまうこと自体、日本の甘さを感じるよ」

増田「いまだに理想の女性と言われますよね。本人が望んでいるのかどうかは別として」

加納「俺は“吉永小百合”が情報として伝わってくる感じがね、嫌いなんだよ」

増田「典明さんの独特の感性ですね」

加納「俺の感覚は偏見に満ちているかもしれないし、それでいいとも思ってる。偏見がどこまで許されるかっていう考えを持っているから。俺は俺にどれだけ向き合えるか、どれだけ突き進めるか、それが大事だと思う。

現実という環境の中で選択をし、時には誤解されたり、偏見だと言われたりもする。世の中には『常識』とか『通説』があるけど、俺はそんなものに縛られるつもりはないし、できるだけ無視して生きていきたい」

増田「吉永小百合さんはその象徴のような存在だと」

加納「うん、そう思う1つの標本ですよ。日本人の悪い癖で『ザ・日本で有名な女優』として吉永さんがいるわけだけど、単なる標本じゃないのかって思う。そこに本当に“人間”がいるのか？ 本当の“女”がいるのか？ 彼女という人間が、吉永という存在の中にいるのか？ そういうふうに思えるね」

増田「メディアの責任も大きいですよね。ご本人の問題というよりは」

加納「周りが甘いんだよ。結局、社会がもてはやしすぎる。で、本人さえもその気にさせて作り上げてしまう。その構図が気持ち悪い」

増田「じゃあ、吉永さんとは対極にある人って誰でしょうか。例えば中森明菜は？」

加納「別に。芸能人ってあんまりピンとこないんだよな。芸能人で言うと誰だ？」

増田「先ほど少し話題になったのは、淡路恵子さん。松坂慶子さんと3人で飲んだときの」

加納「ああ、たしかに大人の女だ。あれは色気とか、ある種の“女らしさ”のパターンとしては悪くないよね。ただ、今は極論をしてるわけだから、そこには入ってこない。あ、でも、1人すごくいい女がいた。突出していい女だった」

増田「誰ですか？」

加納「笠井紀美子です」

増田「ジャズシンガーの？」

加納「そう」

