「コラボカフェはまずい」で炎上した理由

「コラボカフェのご飯が不味くて悲しい」という内容を長々と書いたらXで炎上した。5400リポスト・6.2万いいねに対し、インプレションが4000万以上。関連ポストを含めると、約1億インプレッションにも及ぶ。どれだけ控え目に見積もっても、炎上と言って差し支えないだろう。

金銭という対価を支払って「おいしくない食事をした悲しみ」がなぜここまで炎上することになったのか。そこには、オタクビジネスにおける「コラボカフェはまずくて当然」という認識がある。

そこで本稿ではコラボカフェの現状と問題点について、自身がオタクである筆者の個人的な見解も交えながら、概観していきたい。



コラボカフェは、アニメ・マンガ・ゲームなどの作品に登場するキャラクターをモチーフにした食事や、作中の食事を再現して提供する飲食店だ。

2次元の側面が強かったが、近年では実在するアーティストをモチーフにしたコラボカフェも増えている。店内はコラボテーマに合わせた装飾が施されており、その空間にいるだけでもテンションが上がるほど。好きなキャラクター・アーティストと同じ色のドリンクを飲むだけでも喜びを感じる。オタクにとって、とても楽しい体験を味わえるのだ。

オリジナルIP大国である日本において、コラボカフェの市場規模は拡大し続けている。「日本動画協会 アニメ産業レポート2024」によると、2023年度のアニメカフェ市場規模は74億7200万円。前年比113.7％を記録している。

「キャラクターに関する定量調査2020」（株式会社ジャストシステム）によると、「キャラクターとコラボしたカフェ・飲食店」の訪問経験者は、3〜74歳の男女2000人中の14.6％に及んでいる。年代別に見てみると、20〜34歳の女性・男性が最も多いという結果となった。

加えて、コラボカフェは一般的なカフェと比較すると圧倒的に顧客単価が高い。2024年度の喫茶店の客単価が約1543円である一方、コラボカフェなら客単価3000円は手堅い。フードメニューだけでなく、デザート・ドリンクまで含めると会計が4000円を超えることも少なくないのだ。



混雑の有無にかかわらず、コラボカフェには時間制限があり、70〜90分ごとに客の入れ替えがおこなわれる。これだけの客単価で強制的に回転率を上げられるのだから、市場規模が拡大しているのもうなずける話だ。

楽しかったボーボボカフェの思い出

ひとつ思い出話をしよう。筆者は、2018年に『ボボボーボ・ボーボボ』完全奥義BD-BOXの発売を記念したコラボカフェを訪れた。推しはメインキャラクターの「首領パッチ」。オレンジ色のツヤツヤボディとトゲが魅力のハジケリストだ。

そんな首領パッチがクリスマスパーティ会場に「ちくわパーティしようぜ！」と乗り込むシーンがある。筆者は、そのシーンをモチーフにした、油で揚げただけのギトギトのちくわを注文した。



ご想像の通り、味はお世辞にも褒められたものではなかったのだが、首領パッチが持ち込んだちくわという設定を感じる体験に価値があるため、それだけで喜んでしまった。究極の映え重視コンテンツと言えばイメージしやすいだろうか。

キャラクターやアーティストらしい見た目のメニューの写真を撮り、SNSにアップして共有する。いわゆる推し活の一部として消化するのがコラボカフェというコンテンツなのだ。

そして、その結果、「コラボカフェは食事をする場所ではない」と考えるオタクが生まれる。コラボカフェでもらえるノベルティがメインであり、食事はただの付属物だと考えるのだ。

「味は二の次」でも通ってしまう理由

多くのコラボカフェでは、「〇〇円以上の注文・グッズ購入で特典をプレゼント」というノベルティキャンペーンを実施している。

ノベルティと称したペラペラのシートやコースター・ステッカーが多いのだが、オタクという生き物はこうした特典商法にとことん弱い。多くのオタクがノベルティを手に入れるために、特典をもらえる一定の金額になるまで注文・購入してしまうのだ。

一般的なビジネスにおいても、消費者は「限定」「今だけ」「〇日まで」という煽り文句に弱いのだが、オタクは特に顕著だ。こうしたノベルティの多くはランダムにもかかわらず、そこに推しの姿があるなら、追い求めずにはいられない。オタクは、目当てのノベルティが引けるまで複数回来店したり、たくさん注文したりして、売り上げに貢献し続ける。

食事の味が微妙なのを我慢し続けた結果、目的と手段が入れ替わったという悲しい結果なのだが……。

しかし、より根深いのは利用者であるオタク自身の気持ちだ。ノベルティ文化が浸透した結果、味が多少まずかろうが「見た目さえそれっぽければいい」と思うオタクが増えてしまった。

もはや、コラボそのものがありがたいことから、「どれだけ味がまずくても文句を言ってはいけない」という暗黙の了解（？）さえある。お金を払っている以上一定の味を担保するべきだと思うのだが、オタクビジネスにおいて味は二の次になっているケースは少なくない。

とはいえ、オタクは決して味覚音痴ではない。それでもコラボカフェに足を運ぶのは、（やや過激な表現になるが）「推しが人質になっている」からなのだ。そこに推しがいるならお金を落とす。それがオタクという生き物なのである。

コラボカフェの食事がまずい「構造的な要因」

では、コラボカフェはどうしてまずいのか。食事がおいしくない主な原因は2つある。1つ目は、コラボカフェの「立地」だ。コラボカフェを展開するテナントは、商業施設の中にあるケースが多い。狭いスペースの中にとにかくたくさんの客を入れるため、客席がかなり小さい店舗も少なくない。



つまり、それだけ「カフェ設備が充実していない」可能性があるのだ。大型商業施設ならともかく、都内のように土地が狭く家賃が高いエリアでは、キッチン設備が充実していないコラボカフェが多い。

するとどうなるのか、あからさまな冷凍食品とレトルトが増えるのだ。時には、半解凍の状態で提供されることもある。コラボカフェを訪れたことのあるオタクは、1度は半解凍のデザートを食べたことがあるだろう。

原因の2つ目は、誰が調理しても均一のクオリティにするための「オペレーション」だ。時間・材料をふんだんに使って料理できれば、ある程度のおいしさが担保できるのは想像に難くない。しかし、コラボカフェ店舗内という限られたスペースと人材で調理するためには、複雑な工程を省く必要があるのだ。

工程が簡略化されればされるほど、大味に近づくのも仕方がないのだろう。冷凍食品・レトルトを温めて盛り付けるだけなら、はじめてアルバイトする若者でも対応できるのだから。

実際、筆者自身も、ワクワクした気持ちで料理を口に入れた瞬間、「あ、これ食べたことある味だ……」と、思い当たるレトルト商品を連想したことがある。

言うまでもないことかもしれないが、私はなにも冷凍食品・レトルトがまずいと言いたいわけではない。だが、決して安くはない金額を支払ったうえで、喜んで食べられる人は少ないのではないだろうか。



なぜ値段が高くなってしまうのか？──2つの構造的課題

では、レトルト・冷凍食品を使っているにもかかわらず、コラボカフェのメニューが高いのはなぜなのか。以下、必定に詳しい人の話によると、

版権使用料

テナント料

内装費

原価高

廃棄の発生

と、複数の要因が絡み合っているようだ。

中には、運営が「どんなメニューを提供しても文句を言わないオタクを舐めているから」というネガティブな印象を抱く人も少なくない。しかし、実際にオタクの足元を見て商売をしている企業はごく一部にすぎないのだ（と筆者は考えているし、そうだと信じたい）。

一般的なグッズであれば、版権使用料は価格の5〜10％程度だが、コラボカフェの場合はもう少し多めに設定されることも多い。さらに、飲食店では避けられない「廃棄」の問題もあるため、ビジネスとして成立するように利益率を設定するとどうしても高めの価格になってしまう。

「星のカービィ」や「ポケットモンスター」のような人気タイトルは常設店を設置しているが、一般的なコラボカフェは2カ月程度の期間限定で開催される。運営会社によっては、毎回違うテナントを借りることになり、テナントごとにファンが喜ぶような装飾が施される。壁紙やテーブルデザイン、店内の小物など、ゼロから用意が必要なため、その分コストは跳ね上がる。

こうしたランニングコストが高いため、コラボカフェのメニューは高額になっているのだ。だからといって、味のクオリティが低すぎるのは大変遺憾であるのだが──。

ここで、筆者がとんでもない炎上を引き起こしたきっかけである「ドラえもん F'sキッチン」を例に、コラボカフェの具体的な金額を見てみよう。

注文したのは、米とマッシュポテトの周りにビーフシチューをかけ、はんぺんを丸々1枚載せたプレート料理だ。



これがいくらかと言うと……ずばり、1880円（税込み）である。

調べてみたところ、2025年8月時点でコーヒーチェーンであるコメダ珈琲店のビーフシチューは1200〜1300円だった。こうして一般的なチェーン店のメニューと価格を比較すると、500円ほど高額だとわかる。

加えて、F‘sキッチンのビーフシチュープレートの場合、体積のほとんどをはんぺんが占めているので、原価はもっと下がるだろう。

それでも1880円と高額なのは、渋谷という立地や人気タイトルの版権使用料、テナント内の装飾などが深く関わっているのだ。

コラボカフェは変われるか？炎上を経た筆者なりの提案

筆者は、これからのコラボカフェには「値段に見合う味のクオリティ」が必要だと思う。開催期間が短いため、リピーターを獲得することより「稼ぎきる」ことを目的に据える運営も多いだろう。

だが、IPとそのファンを利用したビジネスなのだから、コラボカフェでの食事という体験がネガティブな気持ちで終わる事態は避ける努力をすべきではないか。残念な体験が積み重なれば、IPそのものに対するイメージが揺らぐ可能性もゼロではないだろう。

また、料理やドリンクの見た目ではなく、カトラリーや皿などを工夫することでも、作品の世界観をより楽しめるものにできるのではないだろうか。特に、フードメニューは無理をせず、焼き印や海苔、パウダーなどでキャラクターを表現するだけでも、その作品らしさを生み出せるのだ。



もちろん、作中の料理・シーンの再現や、キャラクターらしい見た目の料理を提供されたら楽しい。だからといって一般的なカフェに比べ倍程度の金額を出しているにもかかわらず、おいしくない料理を食べたいわけではないのだ。

（これはまた別の機会に書きたいことだが）実際、海外のコラボカフェに足を運ぶと、レストランが提供していたり、見た目より味重視だったりする。美味しい食事にありつくことができれば、当然ながら満足感も高まる。

もちろん、日本と海外では色々と事情が異なるだろう。実現可能なラインを探りながら、ファンと運営の両者がWin-Winになるシステムを期待したいものだ。

