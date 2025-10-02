¥Ð¥¹²ñ¼Ò±¿±ÄŽ¢ÃÏÊý»äÅ´Ž£¼«±ÒÂâ¤È°Û¿§¥³¥é¥Ü¤ÎÌõ
³¤¾å¼«±ÒÂâ¡¦ÉñÄáÃÏÊýÂâ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤ÎÊý¡£¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛºÇ¹â¡ª¡ÖÃ°¸å¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¡×³¤¾å¼«±ÒÂâ ÉñÄáÃÏÊýÂâ¥³¥é¥Ü¥³¡¼¥¹¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
µþÅÔÉÜ¡¦Ê¼¸Ë¸©ËÌÉô¤òÁö¤ë¡ÖµþÅÔÃ°¸åÅ´Æ»¡×¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óÎó¼Ö¡ÖÃ°¸å¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¡×¤Ç¡¢ÉñÄá¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¡Ö¤ß¤ç¤¦¤³¤¦¡×¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¡×¤Î¤´ÅöÃÏ¥á¥Ë¥å¡¼¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦Àä·Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£
²¼¼Ö¸å¤Ë¤Ï¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¡¦WILLER TRAINS³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÈÓÅçÅ°ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë¡¢¡ÖÅ´Æ»²ñ¼Ò¤È¼«±ÒÂâ¤Î¥³¥é¥Ü¡×¼Â¸½¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¨¤¿¡Ä¡Ä¤¨¤Ã¡¢¼«±ÒÂâ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¼Â¸½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö´Ï¤³¤ì¡×¡©
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤¬ÃÏÊý»äÅ´¤ò±¿±Ä¡×¤È¤¤¤¦Á´¹ñ¤Ç¤â°ÛÎã¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ö30ÀÊ¤ÎÆ°¤¯¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¡¦Ã°¸å¤Î³¤±è¤¤¤òÁö¤ë¡ª
¡ÖÃ°¸å¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¡×¼ÖÎ¾¡£¸î±Ò´Ï¡Ö¤ß¤ç¤¦¤³¤¦¡×¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÏÄ¶¡¦¥ì¥¢¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ã°¸å¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¡¦¼ÖÆâ¡£¥Ê¥é¤Ê¤É¤ÎÅ·Á³ÌÚ¤Î¹á¤ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡Ã°¸å¤Î³¤¤Ë3.6km¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿¤Ó¤ëº½½£¡¦¾¾ÎÓ¤¬Èþ¤·¤¤Ì¾¾¡¡¦Å·¶¶Î©¡Ê¤¢¤Þ¤Î¤Ï¤·¤À¤Æ¡Ë¡£µÜ¾ë¸©¡¦¾¾Åç¡¢¹Åç¸©¡¦µÜÅç¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÆüËÜ»°·Ê¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥Ó¥å¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¶á¤¤¡ÖÅ·¶¶Î©±Ø¡×1ÈÖ¥Û¡¼¥à¤Ë¡¢¡ÖÃ°¸å¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¾è¼Ö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¡Ö³¤¾å¼«±ÒÂâ ÉñÄáÃÏÊýÂâ¥³¥é¥Ü¥³¡¼¥¹¡×¤À¡£¡Ê¤³¤ÎÆü¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ø¤Î¸ø³«¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¾è¼Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ë
¤¿¤Ã¤¿30ÀÊ¡Ê¢¨2025Ç¯9·î¸½ºß¡¢¾å¸Â24ÀÊ¤Ç±¿¹Ô¡Ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óÎó¼Ö¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¡Ø³¤¤ÎµþÅÔ¡Ù¤ÎÁö¤ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡×¡£¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦¿å¸Í²¬±Ô¼£»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤È¤¤¤¦¼ÖÆâ¤Ï¡¢Å·¶¶Î©¤ÎÇòº½¡¦¾¾¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»Å³Ý¤±¤¬¿ï½ê¤Ë»Ü¤µ¤ì¡¢¾è¼Ö»þ´Ö¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¼ÖÆâ¤òÃµº÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¡£
Å·Á³ÌÚ¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¼ÖÆâ¤ÇÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¡×¤Ï16»þ5Ê¬¤ËÅ·¶¶Î©±Ø¤ò½ÐÈ¯¡£¥ê¥¢¥¹¼°³¤´ß¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëµÜÄÅÏÑ¤ÎÀÅ¤«¤Ê³¤¤òÄ¯¤á¤Ä¤Ä¡¢¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¡¦µÜÄÅ±Ø¤ÎÀè¤ÇÈ¾Åç¤ÎÉÕ¤±º¬¤Î»³¤ò±Û¤¨¡¢ºä¤ò¶î¤±¾å¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄÊ¿ÃÏ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÎó¼Ö¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¾®¹â¤¤»³¤ÎÃæÊ¢¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡Ö¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¡×¤Ï¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢Æ©ÌÀ¤Î³¤¤ò¸«ÅÏ¤¹¡ÖÁö¤ëÅ¸Ë¾Âæ¡×¤À¡£
Îó¼Ö¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Áö¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ÀÅÄÏÑ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¡ÖÆà¶ñ³¤´ß¡×¤Î¹âÂæ¤Ë15Ê¬¤Û¤ÉÄä¼Ö¡£¤³¤Î·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢´û¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¸î±Ò´Ï¡Ö¤ß¤ç¤¦¤³¤¦¡×¥«¥ì¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£
¡ÖÃ°¸å¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¡×¤Ê¤é¡Ö¶âÍËÆü¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â³¤¼«¥«¥ì¡¼¡ª¡×
¡ÖÃ°¸å¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¡×³¤¾å¼«±ÒÂâ ÉñÄáÃÏÊýÂâ¥³¥é¥Ü¥³¡¼¥¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Î¦¡Ê¤ª¤«¡Ë¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢Ä¹´ü¤Î¹Ò³¤¤Ë½Ð¤ë³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ç¤Ï¡¢ÍËÆü¤Î´¶³Ð¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡ÖËè½µ¶âÍËÆü¤Ë¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼«±ÒÂâ¤ÎµòÅÀ¡¦ÉñÄá»Ô¤Ç¤Ï¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¾èÁÈ°÷¤«¤é¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤¬20Å¹¶á¤¯¤¢¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¸î±Ò´Ï¡Ö¤ß¤ç¤¦¤³¤¦¡×¤Î¥«¥ì¡¼¤Ï¡¢µí¥í¡¼¥¹¤ò²¿»þ´Ö¤â¼Ñ¹þ¤ó¤ÇÃúÇ«¤Ë¥¢¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿¥Ö¥¤¥è¥ó¤¬¥Ù¡¼¥¹¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤ß¤ç¤¦¤³¤¦¡×´ÏÆâ¤Î¥«¥ì¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿°ïÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬Íø¤¤¤Æ¤ªÆù¤Ï¥´¥í¥´¥í¡¢¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤µ¤È¥Ö¥¤¥è¥ó¤Î¥³¥¯¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ê¥«¥ì¡¼¤Ï¡¢¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤´¤È¤ËÁ´¿È¤Î´¶³Ð¤¬¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤À¡£
Àä·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î¿©»ö¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¤ïÈþÌ£¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë¢¨¿ÍÊª»£±Æµö²Ä¡£WILLER¹Êó¤ÎÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿
ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ï¡ÖÉñÄá»Ô¿Àºê»º¤Î¤é¤Ã¤¤ç¡×¡ÖÉñÄáÈ¯¾Í¡¦Æù¤¸¤ã¤¬¤Î¥³¥í¥Ã¥±¡×¡ÖÉñÄá³÷ËÈ¤Î¥µ¥é¥À¡×¡Ö¥à¡¼¥¹¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å ¡ÁÉñÄáÃã¤ÎÅÄÊÕ¾ë»ÅÎ©¤Æ¡Á¡×¡£Æà¶ñ³¤´ß¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê·Ê¿§¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¢¤È¡¢Îó¼Ö¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÉñÄá¤Ë¶á¤Å¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÉÉñÄá¤Å¤¯¤·¡É¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
WILLER TRAINS³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÈÓÅçÅ°ÂåÉ½¼èÄùÌò¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
µþÅÔÃ°¸åÅ´Æ»¤ò±¿¹Ô¤¹¤ëWILLER TRAINS³ô¼°²ñ¼Ò¡¦ÈÓÅçÅ°¼ÒÄ¹¤¬¼ÖÆâ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¼¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¡£
ÀÜÅÀ¤Ï°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£WILLER TRAINS¤Ï¹âÂ®¥Ð¥¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖWILLER EXPRESS¡×¤ÈÆ±¤¸WILLER¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµî¤Ë¸µ¼«±ÒÂâ¤ÎÊý¤ò¹âÂ®¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô´ÉÍý¼Ô¤äÀ°È÷»Î¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
°ìÊý¤ÇWILLER¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢·Ð±ÄÆñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âè»°¥»¥¯¥¿¡¼¡ÖËÌ¶áµ¦¥¿¥ó¥´Å´Æ»¡×¤Î±¿¹Ô¤ò°ÑÂ÷¤µ¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢2015Ç¯¤ËÅ´Æ»¶È³¦¤Ë»²Æþ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÈÓÅç»á¤ÏÅ´Æ»¤Î±¿¹Ô¤òÃ´¤¦¡ÖWILLER TRAINS¡×¤Î·Ð±Ä¿Ø¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÃÏ¤Ë°Ü¤ê½»¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢ÉñÄáÃÏÊýÁí´Æ¤é¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤¹ÃÏÊýÅ´Æ»¤È¡¢Á´¹ñ4¤«½ê¤ÎÃÏÊýÂâ¡Ê²£¿Ü²ì¡¦¸â¡¦º´À¤ÊÝ¡¦ÉñÄá¡Ë¤Î°ì³Ñ¤ò¤Ê¤¹ÉñÄá¤Î¼«±ÒÂâ¤Ç¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤ÆÃÏ°è¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Öº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï´ë²èÃ´Åö¼Ô¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÃ°¸å¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¤Ç¡ØÉñÄá»Ô¡Ù¤òÂç¤¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥³¡¼¥¹¤¬Ìµ¤¯¡¢ÉñÄá»Ô¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¡¦Ì¥ÎÏ¤ÎÈ¯¿®¤Ë·Ò¤¬¤ë´ë²è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡Ø¹ñÆâ½é¤Î³¤¾å¼«±ÒÂâ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò»×¤¤¤Ä¤¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤äÉñÄá»Ô´Ñ¸÷¿¶¶½²Ý¡¢ÉñÄá¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ê¤É´Ø·¸³Æ½ê¤ËÁêÃÌ¤Î·ë²Ì¡¢¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¸î±Ò´Ï¡Ö¤ß¤ç¤¦¤³¤¦¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¼«±ÒÂâ¥³¥é¥Ü¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä¤ª¤ß¤ä¤²¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¼«±ÒÂâ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¥«¥ì¡¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¤ß¤ç¤¦¤³¤¦¡×¤ÎÍº»Ñ¤¬ÑÛ¡¹¤·¤¤ÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¹ñÆâ4¥«½ê¤Îµì·³¹Á»Ô¤Î¤ß¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸î¼é°õ¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¥ì¥¢¤Ê¾è¼ÖµÇ°¥°¥Ã¥º¤âÉÕ¤¡¢¡Ö¤ß¤ç¤¦¤³¤¦¡×¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤Þ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¡£¡Ö³¤¾å¼«±ÒÂâ ÉñÄáÃÏÊýÂâ¥³¥é¥Ü¥³¡¼¥¹¡×¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤À¡£
»²Æþ¸å¤Ë¡ÖÀÖ»ú³Ð¸ç¤ÎÁýÊØ¡×´Ñ¸÷ÍøÍÑ¡¦Æü¾ïÍøÍÑ¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç´À¤òÎ®¤¹WILLER¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
WILLER¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
µþÅÔÃ°¸åÅ´Æ»¤ÎÁ°¿È¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖËÌ¶áµ¦¥¿¥ó¥´Å´Æ»¡×¤Ï¡¢±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬³ô¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼çÆ³¤¹¤ë¡ÖÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»¡×¤À¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö»°¥»¥¯¡×Å´Æ»¤Îºâ»º¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¸®ÊÂ¤ß¸·¤·¤¯¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Î·è»»¤Ç¤Ï41¼ÒÃæ¡¢37¼Ò¤¬ÀÖ»ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÀÖ»ú¤ÇÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñÅ´¡¦JRÏ©Àþ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨ÃÏ°è¤ËÉ¬Í×¤Ç¤â¡¢·Ð±Ä´ðÈ×¤Ï¸®ÊÂ¤ß¼å¤¤¡£¤¤ï¤á¤ÆÉÔÍø¤Ê·Ð±Ä¾ò·ï¤Î¤Ê¤«¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëWILLER¥°¥ë¡¼¥×¤¬Âè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»Ï©Àþ¤Î·Ð±Ä¤Ë»²Æþ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ä¡ÄÄ¾ÀÜ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖËÌ¶áµ¦¥¿¥ó¥´Å´Æ»¤Î·Ð±ÄÆñ¤Ë¤è¤ë°ÑÂ÷ÀèÊç½¸¡×¤À¡£
µþÅÔÃ°¸åÅ´Æ»¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖËÌ¶áµ¦¥¿¥ó¥´Å´Æ»¡×¤Ï¡¢ÇÑ»ßÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿JRµÜÄÅÀþ¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Âè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»¤È¤·¤Æ1990Ç¯¤Ë³«¶È¡£¤Î¤Á¿·Àþ¡¦µÜÊ¡Àþ¤Î³«¶È¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷¤Ê¤éÅìµþ±Ø¡Á»°Åç±Ø´Ö¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë¡ÖÁí±äÄ¹114km¡×¤È¤¤¤¦Ä¹Âç¤ÊÏ©ÀþÌÖ¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆÃµÞÎó¼Ö¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ëÄ¹µ÷Î¥¡¦¹âµ¬³Ê»ÅÍÍ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·ÐÈñ¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤¿¡£¤«¤Ä20Ç¯´Ö¤ÇÇ¯´Ö303Ëü¿Í¢ª186Ëü¿Í¤È¤¤¤¦ÍøÍÑ¼Ô¤Î·ã¸º¤â¤¢¤Ã¤ÆÇ¯´Ö10²¯±ß°Ê¾å¤ÎÀÖ»ú¤òµÏ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢Âè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤Ï¡Ö¤ªÌò½ê»Å»ö¡×¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤ë²þÁ±ºö¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë³°Éô¤«¤é¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ËÍê¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢Âè»°¥»¥¯¥¿¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬¡ÖÀÖ»ú¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈËä¤á¤ë¡¢·Ð±Ä²þÁ±ºö¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤â¼«¼£ÂÎ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾µÇ§¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤µ¤ì¤¿¤Û¤¦¤â¡¢À®¤¹¤¹¤Ù¤¬¤Ê¤¤¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢³¹¤¬¹ÈÏ°Ï¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ëµþÃ°¸åÃÏÊý¤ÇÅ´Æ»¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÂåÂØ¥Ð¥¹¤Ï½êÍ×»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ²÷Å¬À¤¬Íî¤Á¡¢¹â¹»À¸¤ÏÎÙÄ®¤Ø¤ÎÄÌ³Ø¤¹¤é¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
Çò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡ÖWILLER¡×
³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÏÁá´ü¤Ë¡ÖÁ´ÀþÂ¸Â³¡×¤ÎÊý¸þÀ¤Ç°ìÃ×¡¢ÀßÈ÷¤Ê¤É¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ë¼«¼£ÂÎ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¡Ö¾å²¼Ê¬Î¥¡×¤Ç·Ð±ÄÂ¦¤ÎºÎ»»¥é¥¤¥ó¤ò¥°¥Ã¤È·Ú¸º¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÅ´Æ»¤Î±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤ò¸øÊç¤Î¾å¤ÇÌ±´Ö²ñ¼Ò¤Ë°ÑÂ÷¡¢½¸µÒ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤â¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¼êÃÊ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£»ö¶È¼Ô¤Î¸øÊç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Î±þÊç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å´Æ»·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤É4¼Ò¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡ÖWILLER¡×¿Ø±Ä¡ÊÅö»þ¤Î¡ÖWILLER ALLIANCE¡×¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
µþÅÔÃ°¸åÅ´Æ»¤Î¼ÖÎ¾¡£Ê¡ÃÎ»³±Ø¤Ë¤Æ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤³¤¦¤·¤ÆWILLER¤Ï¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖµþÅÔÃ°¸åÅ´Æ»¡×¤Î±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢2015Ç¯¤ËÅ´Æ»»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÇWILLER¤¬¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢»²ÆþÁ°¤«¤é±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃ°¸å¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¡×¤Ê¤É¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óÎó¼Ö¤ò²ñ¼Ò¤Î¥á¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨¤¿¤ê¡¢¸ºÊØ¡¦¹çÍý²½¤Ê¤É¤ÇÃ»´üÅª¤Ë¹õ»ú²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤ºWILLER¤¬¼¹¤Ã¤¿Êýºö¤Ï¡ÖÃÏ°è¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î²þÁ±¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ°è¤Î´ë¶È¡¦³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¤Þ¤º¤ÏÁýÊØ¤Î¾å¤Ç¡Ö¼çÍ×±Ø¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¥À¥¤¥ä²½¡ÊËè»þ¡»Ê¬È¯¡Ë¡×¡ÖÂÔ¹ç¼¼¤ÎÎó¼ÖÂÔ¤Á´Ä¶²þÁ±¡×¤Ê¤É¤Î°ì¼ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Á¡¢¡ÖÎó¼Ö¤ÏÍè¤Ê¤¤¡¢»þ¹ï¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡¢ÂÔ¤Á´Ä¶¤Ï²÷Å¬¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¡¢°ìµó¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿ÈÓÅçÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëWILLER¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÃÏ°è¤Î¥Ð¥¹¡¦¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¡×¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£±èÀþ¤Î±Ø¤Ï½¸Íî¤«¤é±ó¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢Êö»³±Ø¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÇÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¥Ç¥Þ¥ó¥É¥Ð¥¹¡Ömobi¡×¤òÂÔµ¡¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Å·¶¶Î©±Ø¤Î±Ø¼Ë¤Ë¥»¥ó¥µ¡¼¥«¥á¥é¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂ³¹ÔÊØ¤¬É¬Í×¤Ê¡ÖÃ°¸å³¤Î¦¸òÄÌ¡×¡ÊÃ°³¤¥Ð¥¹¡Ë¤Îº®»¨¾õ¶·¤ò¥Ð¥¹Â¦¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤Ê¤É¡£Å´Æ»¡¦¥Ð¥¹¡¦¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤É¤ÎÏÈ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤·¤ÇÃÏ°è¤ò°ÜÆ°¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡×¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¹¤Ê¤é¡¢¤¤¤Á¤É¸«¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡£
¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥¹¡×¤Î¥×¥ì¡¼¥È¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÃÏ°è¤ÎÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤È¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡ÖÃ°¸å¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¡×¤Ê¤É¥ì¥¹¥È¥é¥óÎó¼Ö¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¸þ¾å¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»²ÆþÅö½é¤Ï¤Þ¤È¤â¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò½Ð¤»¤ë¿Íºà¤¹¤é¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈÓÅçÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÂç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¹Ö»Õ¤òÄê´üÅª¤Ë¾·æÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢º£¤Ç¤Ï¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¾Ð´é¤ÇÍèµÒ¤ËÌÜ¤òÇÛ¤ë¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤¬¡¢Â¿¤¯°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖÃ°¸å¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¡×¤Ï¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×¡ÖJTB¡×¤Ê¤É¤Î¥Ä¥¢¡¼²ñ¼Ò¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¾è¼Ö¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÃÏÊý»äÅ´¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óÎó¼Ö¤¬Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¡¦°ìÉô¤Î¿Í¡¹¸þ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¡ÖÃ°¸å¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¡×¤ÏÀÜµÒ¡¦ÎÁÍý¤È¤â¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤òÊÝ¤Á¡¢Å´Æ»¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¿Í¡¹¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¡Ö´Ñ¸÷¾¦ÉÊ¡×¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢·øÄ´¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
³¤¾å¼«±ÒÂâ ÉñÄáÃÏÊýÂâ¥³¥é¥Ü¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÀ©Ë¹¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤â¤¢¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢µþÅÔÃ°¸åÅ´Æ»¤È±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®¸ùÍ×°ø¤Ï¡Ö¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈÇ®°Õ¤ò»ý¤ÄÌ±´Ö²ñ¼Ò¤Ë¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ±¿±Ä¤òÇ¤¤»¤ë¡×¡Ö±èÀþÃÏ°è¤ÏÍøÍÑÂ¥¿Êºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¶âÁ¬ÌÌ¤Ç»Ù¤¨¤ë¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡ØÃÏ¸µÍøÍÑ¤Î³ÍÆÀ¡Ù¡×¡Ö´Ñ¸÷Í¶µÒ¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥óÎó¼Ö¤Ï¡¢¿ÈÆâ¤äÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ØÉáÄÌ¤Î´Ñ¸÷µÒ¡Ù¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
³ÆÃÏ¤Î¥í¡¼¥«¥ëÅ´Æ»¤ÎÂ¸Â³ÌäÂê¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÇº¤ß¤Î¥¿¥Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Î¸º¾¯¤ä·Ð±ÄÆñ¤ËÇº¤ó¤À¤ê¡¢±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤¬¡ÖÅ´Ï©°Ý»ý¤ÏÀÕÌ³¤À¤«¤é¡×¤È¡¢ÌòÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿Å´Æ»¤ÎÂ¸Â³¤Ë¤«¤«¤ë²¯Ã±°Ì¤ÎÀÖ»ú¤òÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±Â³¤±¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÅ´Æ»¤Î½ÅÍ×À¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¡ØÍ½»»µò½Ð¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¢¤ò³ç¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤ë±èÀþ¼«¼£ÂÎ¡×¡¢¡Ö´Ñ¸÷¡¦ÃÏ¸µÍøÍÑ¤ò¤É¤Á¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤êÂ³¤±¤ëµþÅÔÃ°¸åÅ´Æ»¡×¡¢¤½¤·¤ÆWILLER¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¡¢º£¸å¤È¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
·Ð±Ä¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÅ´Æ»¤ÏÃÏ°è¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤³¤½¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ëÈÓÅçÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¡¢¸½¾ì¤Î¼Ò°÷¤ÎÊý¡¹¤Î¾Ð´é¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¡ÊµÜÉð ÏÂÂ¿ºÈ ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë