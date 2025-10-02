伊東歌詞太郎、最新EPリリース決定「魔法を描く次のアルバムの片鱗を感じてもらえる作品」
伊東歌詞太郎、最新EPリリース決定「魔法を描く次のアルバムの片鱗を感じてもらえる作品」 シンガー・ソングライターの伊東歌詞太郎が、2026年1月21日にEP「遠くで響くのは誰の足音？」をリリースすることを10月1日、発表した。
【写真】歴史あるステージ！盛り上げる伊東歌詞太郎
現在、歌ってみた投稿楽曲「メランコリック」がTikTokでバイラルヒットの兆しがある伊東。中毒性のある振り付けで話題となり、急激にランキング上昇中である。
EPをリリースするほか、11月1日より東京タワー直下の日本最大級のデジタルアミューズメントパーク「RED°TOKYO TOWER」とのコラボレーションイベントの開催が決定。今作には、同イベントへの書き下ろしイメージソングや、3月の『LIVE in the DARK -Planetary Orbit-』にて初披露され、現在開催中のフリーライブツアーでも各地で演奏されている愛猫との別れを描いた新曲など全4曲を収録している。
そして、全国ライブツアー2026『memory＆present』の開催も決定。10月1日よりチケットのファンクラブ先行受付が開始となり、先行限定EP付きライブチケットの受付も開始。ライブチケット盤には限定ライブ音源が聴けるダウンロードカードが付属する。
【伊東歌詞太郎 コメント】
音楽は魔法であると、売れないまま解散してしまったバンドの時に強く信じていました。それから時が経ち、強く信じていたものはそのまま哲学になり、人生そのものになりつつあります。
僕の音楽を聴き続けてくれたあなたは、もう少しできっとあなたの現実の中に魔法が現れると思います。まだよくわからない人はきっと、遠くで何かの足音が聞こえているだけだと思います。聞こえてはいるはずです。そしてその間にあるグラデーション。魔法は時間の過去、未来、空間の遠い、近い、失敗、成功も全てが統合された今にあります。
二次元では三次元、三次元では四次元の片鱗が感じられるように、魔法を描く次のアルバムの片鱗を感じてもらえる作品になっていると思います。
【写真】歴史あるステージ！盛り上げる伊東歌詞太郎
現在、歌ってみた投稿楽曲「メランコリック」がTikTokでバイラルヒットの兆しがある伊東。中毒性のある振り付けで話題となり、急激にランキング上昇中である。
そして、全国ライブツアー2026『memory＆present』の開催も決定。10月1日よりチケットのファンクラブ先行受付が開始となり、先行限定EP付きライブチケットの受付も開始。ライブチケット盤には限定ライブ音源が聴けるダウンロードカードが付属する。
【伊東歌詞太郎 コメント】
音楽は魔法であると、売れないまま解散してしまったバンドの時に強く信じていました。それから時が経ち、強く信じていたものはそのまま哲学になり、人生そのものになりつつあります。
僕の音楽を聴き続けてくれたあなたは、もう少しできっとあなたの現実の中に魔法が現れると思います。まだよくわからない人はきっと、遠くで何かの足音が聞こえているだけだと思います。聞こえてはいるはずです。そしてその間にあるグラデーション。魔法は時間の過去、未来、空間の遠い、近い、失敗、成功も全てが統合された今にあります。
二次元では三次元、三次元では四次元の片鱗が感じられるように、魔法を描く次のアルバムの片鱗を感じてもらえる作品になっていると思います。