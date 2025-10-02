主演ドラマが話題！ 「佐藤健」が乗る「愛車」とは？

第一線で活躍を続ける俳優・佐藤健さん。最近では動画配信サービス・Netflix（ネットフリックス）で主演を務めたドラマが話題となり、音楽の世界にも挑戦するなど、表現の幅を広げています。

そんな彼のプライベートの愛車にも、多くの視線が集まっています。

イケメン俳優「佐藤健」の本格SUVとは（Photo：時事通信フォト 画像は「年末ジャンボ宝くじ」の発売記念イベントにて）

【画像】超カッコイイ！ 「佐藤健」×「高級SUV」の姿を画像で見る！

佐藤さんは2025年7月31日に配信されたドラマ「グラスハート」で主演を務め、劇中バンド「TENBLANK」のボーカル役に挑戦。俳優としての枠を超えた新たな一面を見せています。

また、共演する俳優・菅田将暉さんとコラボした劇中楽曲には多くのリリース希望の声が寄せられ、10月には実際に配信がリリースされるなど、大きな話題となっています。

そんな多方面で活躍する佐藤さんですが、プライベートではどのようなクルマに乗っているのでしょうか。

2025年6月9日には、自身の公式インスタグラムにて、愛車でドライブを楽しむ様子を収めた写真10枚を公開。助手席からの臨場感あふれるショットや爽やかな初夏の風景が、多くのファンの心を掴みました。

また屋外で撮影されたモノクロ写真には、佐藤さんの愛車と思われるジープ「Wrangler（ラングラー）」の車体が写っています。

ラングラーは、ジープブランドを代表する本格オフロードSUV。1941年に誕生した元祖ジープの系譜を受け継ぐ、伝統あるモデルです。

写真に写る車両は、2018年秋にフルモデルチェンジされた現行の4代目JL型と推定されます。

ボディサイズは全長4870mm×全幅1895-1930mm×全高1845-1855mmと堂々とした存在感を放ち、街中でもアウトドアシーンでも強い存在感を示します。

外観は力強いスクエアなボディラインや特徴的な丸型ヘッドライト、7スロットグリルが印象的。スクエアなボディラインや厚みのあるバンパーが、タフさと遊び心を兼ね備えています。

駆動方式は独自の4WDシステムを搭載。2リッター直列4気筒DOHCターボエンジンと8速ATを搭載し、悪路でも高い走破性を発揮します。キャンプやアウトドアの相棒としても最適な一台です。

なお新車価格（消費税込み）は、789万円からと案内されています。

※ ※ ※

この投稿には「運転中の健くんが素敵です」「隣でずっと顔を眺めていたい」など、多くのファンから温かなコメントが寄せられ、話題を呼びました。

今後の佐藤さんの活躍はもちろん、愛車とのライフスタイルにも期待が高まります。