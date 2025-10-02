濡れにも摩耗にも強い。通学もアウトドアも、この一つで完結する【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場中‼
PCもギアも、スマートに収まる。【ザノースフェイス】の定番デイパックがAmazonに登場!
ザノースフェイスのリュックは、耐久性と機能性を兼ね備えた定番デイパック。メイン素材には1000デニールのリサイクルポリエステルを使用し、表面にはTPEファブリックラミネート加工を施している。濡れや汚れに強く、摩耗にも耐える高強度仕様で、重い荷物も安心して収納できる。
型崩れしにくいボックス形状は、荷物の出し入れがしやすい大きな開口部を備え、通学やスポーツシーンでも活躍する。内部には15インチまでのノートPCを収納できるパッド付きスリーブと、取り外し可能なインナーオーガナイザーを装備。小物類の整理にも対応する。
フロントにはジッパー付きの縦型ポケット、両サイドにはフラップ付きポケットを配置。デイジーチェーンも備えており、アクセサリーやギアのジョイントにも便利。背負いやすさを追求したショルダーハーネスはアップデートされ、長時間の使用でも快適なフィット感を保つ。
通学、アウトドア、ビジネスまで幅広く対応する、ザノースフェイスを象徴する一品。
