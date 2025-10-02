ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ザノースフェイスのリュックは、耐久性と機能性を兼ね備えた定番デイパック。メイン素材には1000デニールのリサイクルポリエステルを使用し、表面にはTPEファブリックラミネート加工を施している。濡れや汚れに強く、摩耗にも耐える高強度仕様で、重い荷物も安心して収納できる。

型崩れしにくいボックス形状は、荷物の出し入れがしやすい大きな開口部を備え、通学やスポーツシーンでも活躍する。内部には15インチまでのノートPCを収納できるパッド付きスリーブと、取り外し可能なインナーオーガナイザーを装備。小物類の整理にも対応する。

フロントにはジッパー付きの縦型ポケット、両サイドにはフラップ付きポケットを配置。デイジーチェーンも備えており、アクセサリーやギアのジョイントにも便利。背負いやすさを追求したショルダーハーネスはアップデートされ、長時間の使用でも快適なフィット感を保つ。

通学、アウトドア、ビジネスまで幅広く対応する、ザノースフェイスを象徴する一品。