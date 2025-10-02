サンリオ好き必見！水彩フラワーが可愛い♪【ワールドパーティー】ポムポムプリンの折りたたみ日傘で涼しくおしゃれに♪Amazonで要チェック！
サンリオ好き必見！大人可愛い和みデザイン【ワールドパーティー】ポムポムプリンの折りたたみ日傘がAmazonで販売中！
シナモロール、ポムポムプリン、クロミがかわいい水彩タッチの折りたたみ日傘に。サンリオキャラクターズが色とりどりのお花を髪飾りや花束にして遊ぶ、かわいらしい姿が描かれている。晴れの日も雨の日も、かわいいサンリオキャラクターズと出掛けよう。
5段式の骨を採用した折りたたみ傘。コンパクトさを追求。鞄のポケットにスッポリと収納できるサイズ感の折りたたみ傘だ。スクエアなので鞄のシルエットを崩さず収納できる。
日焼けを防ぐために必要なUVカットと、お肌に悪影響を与えるブルーライトカットの性能を兼ね揃えた生地を使用。また、涼しく過ごすための遮熱性も優れているため、暑い夏の熱中症対策にも。
傘内側の黒コーティングが照り返された紫外線、ブルーライトを9割吸収。傘の内側で起こる光の反射を大幅に減らして肌にダメージを与える有害光線から肌を守る。
