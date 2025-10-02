甘口は甘いけど、辛口は辛くない…多くのひとが目安にしている日本酒度。じつは、舌で感じる甘口、辛口は、示していなかった

2024年12月、日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことをご存じでしょうか。古くから日本文化の中で重要な役割を果たしてきた日本酒は、今や世界中でそのおいしさと奥深さが認知されつつあります。

しかし、その製造過程や風味の特徴には多くの謎が詰まっています。単なる「うまい・うまくない」の問題だけではなく、その製造過程に隠された無数の科学的な視点をもつことで、日本酒の魅力が一層深まるはずです。

2015年に刊行され、好評を得た『日本酒の科学』が、10年の歳月を経て、その後の日本酒業界を取り巻く環境変化や、技術の進展にともなう新知見を含めて、芳醇な新版として刊行されました。この記事シリーでは、この『最新 日本酒の科学』、興味深いトピックをご紹介していきます。

今回は、日本酒を選ぶときにまず着目する「甘口」と「辛口」。これで、自分好みの酒が選べるかと思ったら、実はそんなに単純な話ではないという、驚きのカラクリについて解説しましょう。

＊本記事は、『最新 日本酒科学 水・米・麹の伝統の技』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

辛口は「甘くない」という意味

日本酒を購入するとき、銘柄に対して情報がなく、ラベルで判断するときは、甘口か辛口かをひとつのモノサシにすることは多いかもしれません。ただし、実際の味の感じ方は甘い辛いのイメージとは異なります。「甘口」は文字通り甘く感じられることですが、お酒の「辛口」はいわゆる唐辛子や塩などの辛さではなく、「甘くない」という意味なのです。

お酒の甘口・辛口は、基本的に「日本酒度」が目安にされていました。ただし日本酒度は、もともと日本酒の比重を示すために工夫された独特の単位です。

15℃の日本酒を4℃の水（水はこの温度で最も重く比重1になります）と比較し、同じ重さの場合を「日本酒度0」として、それより軽いものはプラス、重いものはマイナスで示します。日本酒の比重はおおよそ0.993〜1.007の範囲におさまります。しかし比重で示されてもわかりにくいため、日本酒度という指標が使われているのです。

日本酒度＝（1／比重−1）×1443

日本酒度はおおむねプラス10〜マイナス10の間の数値で表され、15℃の清酒に日本酒度浮を浮かべて測定します。比重はおもに糖の含有量で決まります。つまり含まれる糖が多いほど比重は大きくなります。つまりマイナスの数値が大きいほど糖分が多く、プラスの数値が大きいほど糖分が少ないということです。

甘口を飲みたいならマイナスの数値の大きい日本酒を、辛口ならプラスの日本酒を選べばよいことになります。

残念ながら、実際の甘辛と必ずしも一致しない

しかし、実際に舌で感じる甘辛と必ずしも一致するわけではありません。酸味の強弱が違うからです。たとえば、リンゴのふじと紅玉とでは、ふじのほうが甘く感じられるでしょう。両方同じ糖分であっても、紅玉は酸味が強いために、甘く感じないのです。

日本酒も酒母に由来する乳酸以外に、コハク酸やリンゴ酸などの酸も含まれています。ですから、糖分が同量でも、酸の少ないほうがより甘く、多いほうがより辛く感じます。甘口・辛口には酸度もポイントになるわけです。

国税庁は毎年、市販されている清酒の成分について全国的な統計をとっています。ただし、これらの成分も経年によって変化しており、数値だけで味を一概に判断できるわけではありません。ここが難しい点です。

同じ「糖」でも甘味の強さが違う

また、糖分も、甘く感じる糖と、オリゴ糖などのようにそれほど甘く感じない糖もあります。含まれる糖の組成によっても味が変わるのです。

ブドウ糖（グルコース）は甘味を強く感じますが、グルコースが数個つながったオリゴ糖では、それほどの甘味はありません。日本酒度が同じでも、グルコースの濃度によって味がまったく違ってきます。日本酒度としてはプラスでも、グルコース濃度が高いために案外甘く感じるお酒もあります。

（菊正宗酒造総合研究所長・高橋俊成氏）

昭和初期からの甘口・辛口の変遷をみると、初期は甘口の傾向、太平洋戦争の頃から辛口、戦後の高度成長期は甘口、地酒ブームの昭和40〜50年代は淡麗辛口、いまはまた辛口傾向というのが日本名門酒会（全国約80社の酒蔵が丹精込めて造った日本酒を全国約2000店あまりの酒販店を通して流通させている組織。1975年に発足）の見解です。

このように日本酒の甘辛に関しては、複雑なしくみを持っており、求められる傾向も様々ですが、従来の「日本酒度」のほかに、わかりやすい指標というものはないのでしょうか。

実際の官能評価と一致する「新甘辛評価」

「これが辛口？」と感じたお酒もあるでしょう。甘味に敏感な人もいれば、酸味に敏感に反応する人もいるなど味覚に対する個人差も左右します。味わいとしては甘口ではないのに、甘い香りのお酒だと、甘口と感じてしまったりもするようです。

そういった背景から、甘辛の指標として、独立行政法人酒類総合研究所では日本酒造組合中央会の依頼を受けて新甘辛度を提案しています。新甘辛度とは、グルコースから酸度を引いた値のことです。新甘辛度による甘辛区分は下表のようになります。

区分新甘辛度（＝甘辛推定値）

甘口1.9以上

やや甘口1.1〜1.8

やや辛口0.3〜1.0

辛口0.2以下

現在は、この新甘辛度のほうが、実際の官能評価と一致するという考え方が主流になっています。酒質が多様化するなか、甘さはやはりグルコース濃度が強く影響しているようです。

これらの基準やお酒のラベルを参考にして、好みの日本酒を探してみてください。

＊

