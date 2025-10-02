フェイラー×PASS THE BATONの特別コラボ♡「Chenille Jet Cap」新登場

心ときめく新しい出会いをお届け♡「PASS THE BATON」と「フェイラー」が手を取り合い、残反を活用して生まれた「Chenille Jet Cap」が登場します。美しいシュニール織の魅力をそのままに、一点一点異なる表情を持つ特別なアイテム。2025年10月1日（水）よりPASS THE BATONオンラインショップで販売され、10月18日（土）・19日（日）には「PASS THE BATON MARKET Vol.19」で数量限定で実際に手に取れるチャンスも♪サステナブルでエレガントなアイテムをぜひチェックしてみて。

フェイラー×PASS THE BATONの限定キャップ

今回登場する「Chenille Jet Cap」は、フェイラーの製造工程で生まれる残反を用いて千葉県の古着屋「マグノリア」で一点一点手作りされた特別なキャップ。

柄は全4種「スウィングチェリー」「ハイジドット」「ダズリングオーナメント」「ピックオンニ」が揃い、いずれもフェイラーならではの色彩と柔らかな手触りが魅力です。

使用する生地の取り方により、同じデザインでも表情が異なる“一点もの”ならではの味わいを楽しめます。

商品詳細と販売情報

「Chenille Jet Cap」は各種14,300円（税込）。発売日は2025年10月1日（水）10時よりPASS THE BATONオンラインショップにてスタートします。

また、10月18日（土）・19日（日）の「PASS THE BATON MARKET Vol.19」でも数量限定で登場。

オンラインでは買えない特別な出会いを求めて足を運ぶのもおすすめです。なお、フェイラー直営店での販売はありませんのでご注意ください。

サステナブルで特別感のある一点を♡

「Chenille Jet Cap」は、フェイラーとPASS THE BATON双方の想いが重なり、残反を活かして誕生したアイテムです。

美しい色彩や柔らかな手触りをそのまま楽しめるだけでなく、ひとつひとつが世界にひとつだけの表情を持つのも魅力。

環境にも優しいサステナブルな発想から生まれたこのキャップを手に取れば、装いに特別な彩りとストーリーを添えてくれるはず。秋の新しいおしゃれのパートナーに、ぜひ迎えてみてください♪