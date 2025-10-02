2016年に逝去された登山家・田部井淳子さんは、女性初のエベレスト登頂を成し遂げたことで知られています。今回は、田部井さんがこれまでの出来事をエッセイとして書きまとめた著書で、2025年10月公開予定の映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」の原案本ともなった『人生、山あり“時々”谷あり』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

【写真】2013年10月、西オーストラリアにて。息子の進也と

* * * * * * *

子どもたちもサポートしてくれた

闘病中の私をサポートしてくれたのは、夫だけではありません。子どもたちも、いろいろな形で私を支えてくれました。

娘は、会社帰りに病院まで日参しては、足をマッサージしてくれました。細々とした世話は夫の担当でしたが、やはり娘とはありがたいものです。急に寒くなったときは、「アレを1枚持ってきて」と言えば、その日のうちに届けてくれるので、とても助かりました。

ただ、私の病気がきっかけで一番大きく変わったのは、息子だったように思います。息子は幼いころから「田部井さんの息子」として注目され、「いい子」であることを強いられてきました。その反動からか、親への反発も強く、30歳を過ぎても悪態ばかりついていました。

その息子が、私が病気で入院したのを機に、ガラッと人が変わったのです。私に対してもずいぶん優しくなり、「今まで心配をかけてごめんなさい」とメールしてきました。親に言いたい放題してきた手前、自分が悪いと思っても、なかなか素直になれなかったのでしょう。メールの文面を見て、「やっとわかってくれたんだなあ」と、しみじみ思いました。

びっくりするほど成長してくれた息子

息子と一緒に、西オーストラリアにワイルドフラワーを見に行くツアーに参加したのは、治療を終えた1年後の2013年10月のことです。息子は、副作用が長引いて手足に痺れが残る私の荷物の運搬やパッキング、シャワーの操作や鍵の開け閉めなど、細々としたことを手伝ってくれました。

ツアーのメンバーは高齢者ばかりでしたが、息子は皆の話し相手になり、周囲を笑わせたり楽しませたりしながら盛り上げてくれたのです。



『人生、山あり“時々”谷あり』（著：田部井淳子／潮出版社）

さすがに、息子には「足を揉んで」とは言えませんでしたが、上手にマッサージしてくれて、帰国後に足マッサージ機をプレゼントしてくれました。あれほど文句や愚痴ばかり言っていた息子が、私の病気を機に、びっくりするほど大人になったのです。

成長した息子の姿を見て、「病気になって、かえってよかったのかもしれないな」とさえ思いました。

いつ、この世を去っても悔いはない

突然の病によって、家族との関係は大きく変わりましたが、私の人生観が変わったということは特にありません。

信じてもらえるかどうかは別として、私は本当に、「いつ、この世を去ってもＯＫ」なのです。もう十分にやりたいことはやったし、今この瞬間に死んだとしても悔いはない。

でも、行っていない場所がまだまだあるから、もう少しだけ、いろいろなところを見てみたい──神様は、私のこの世での役割が終わったら、あの世に引き上げてくれるのではないかという気がするのです。

そのときが来るまでは、行けるところに行って、いろいろな風景を見、いろいろなものに出合って死んでいきたい。旅立ちのときまで悔いなく過ごすことができれば、「来月サヨナラです」と言われても、「はい、わかりました」と言えるような気がします。

2014年もたくさんの山に登りました。クルーズ船「ピースボート」に乗ってスリランカに行き、ヨルダンの最高峰に登り、イタリアのトレント映画祭に招待され、クロアチアの最高峰に登り、東北の高校生を富士山に。ピレネー山脈で仲間と一緒に3週間ほど過ごし、東ティモールの最高峰に登り、国内でも東日本大震災の被災者の方たちとのハイキングは毎月続けています。

人生の後片付けなどしている暇はない

同級生と話していると、「自分の死後、子どもに迷惑をかけないように、今から身辺を片付けているんだ」という人がいます。それを聞くたびに、私はこう考えるのです。

「身辺を片付けている暇なんか、ない。生きているうちに、自分のやりたいことをやったほうがいい」

まだまだ行きたい山はたくさんあるから、人生の後片付けなどしている暇はない。天命をまっとうするそのときまで、大好きな山に登り続けたいと思うのです。

※本稿は、『人生、山あり“時々”谷あり』（潮出版社）の一部を再編集したものです。