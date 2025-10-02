これまで150以上の水族館を巡ってきた海洋生物学者・泉貴人先生は、「現代の水族館は、学者の目から見てもものすごい価値が眠っている、まさに“学術施設の極み”である」と語ります。そこで今回は、泉先生の著書『水族館のひみつ-海洋生物学者が教える水族館のきらめき』から一部を抜粋し、水族館業界に通じるプロの目から見た、水族館のウラ話をご紹介します。

【写真】ミズクラゲの巨大水槽

展示中に食われる子もいる!?――それが自然の摂理

皆さまが水族館の水槽としてイメージする、数階吹き抜けの大水槽。沖縄美ら海水族館（沖縄県）の「黒潮の海」や海遊館（大阪府）の「太平洋水槽」、あとはアクアマリンふくしま（福島県）の「潮目の海（黒潮側）」など、大体の水族館のメインコーナーとなっている。

淡水の水族館でも、アマゾン川やメコン川のコーナーには、時に海水魚以上の巨大な水槽がある。当然、お客の多くが大水槽の前に足を止め、歓声を上げながら見上げている感じだ。

そんな大水槽の醍醐味は、何といっても大小さまざまな魚が泳いでいるところ。よくある黒潮系の水槽では、イワシ、アジ、サバ、そしてカツオやマグロ、ハタの仲間、サメ、エイ、さらにヒラメやタイの仲間まで混泳していることも。それを見て、こう思わないか？ 「アレ？ このイワシとかアジって、マグロやサメの餌食じゃないの？ 食われないの？」と。

答えは簡単、「時には食われていますよ」だ。

これはマジな話で、イワシなどの小魚の群れに、時折アタックをかけているサメやマグロ、ハタが見られることがあるのだ。イワシの群れはそのたびに形を変え、逃げまどっているが、その中で食われている個体も間違いなく存在している。

小魚が食いつくされるようなことはない

ただし、“寄ってたかって小魚を食いつくしてしまう”なんてことはないので、ご安心を。というのも、水族館の魚は当然、餌の時間に毎日、（死んだ）魚を餌として貰っている。目の前にある餌を放置して、わざわざ逃げる魚を襲うことにエネルギーを割こうとはしないだろう？ だから、餌を十分にやっている限り、小魚と大魚は混泳できるのだ。自然の摂理を感じる展示である＊。

ただし、水槽に明らかに違和感のある小魚やエビなどが入っていたら、それは“活餌”（※）である可能性が高い。つまり展示ではなく、活餌として入れられたってことだ……。



『水族館のひみつ-海洋生物学者が教える水族館のきらめき』（著：泉貴人／中央公論新社）

＊ちなみに、アマゾンの大水槽にピラニアの群れを入れた場合、おそらくこれと同じことが起こる。「凶暴なピラニアの群れなんか入れたら、巨大な魚でも食らいつくしてしまうんじゃないの？」と思った方。全くの逆である。ピラニアが逃げまどい、巨魚の餌になって食らいつくされてしまうのだ。実はピラニアって、歯こそ鋭いけど、すっごく臆病なんだよね。

もっとも、外国産のピラニアはイワシのように掃いて捨てるほどは入手できないので、アマゾンの巨魚とは隔離して飼っているのが常なんだけど。

※「生きた餌しか食べない」生き物のために用意される。生きた貝やカニ、小さなエビ、中にはメダカや金魚を使うことも。

弱ってくると、他の生き物の餌に――弱肉強食の極致

先ほど記した通り、水族館の生き物の餌は、“基本的”には最初から餌として仕入れられる。なぜこんなに回りくどい言い方をするのかというと、場合によっては展示生物自体が、餌として転用されることがあるからだ。

例えば、クラゲの中には、他のクラゲを襲って食うものも多い。当然、そんなクラゲ食のクラゲを飼育するのに最適な餌はクラゲということになり、特に数多く飼育・繁殖できるミズクラゲがその犠牲者となりやすい。

ある時、加茂水族館の直径５メートルの大水槽の上で、館長が、通過するミズクラゲを柄杓で掬ってより分けているのを目にした。なんでも、命を無駄にしないため、形の悪くなってしまった個体を選んで、他のクラゲの餌とするのだとか。……いや、確かにこれも、水族館のシビアな現実なんだけど、それ以前に、なんであんたは高速で通過するクラゲの形の良し悪しが肉眼で分かるんだ！ とツッコんでしまった（笑）。

その他にも、例えば死んだ魚は、カニやヒトデ、オオグソクムシたちの良い餌になる。こうした海の“死体解体業者”は「スカベンジャー」と呼ばれ、自然界でも海底に沈んだ魚の死骸を綺麗に食べてくれるのだ。水槽に死んだ魚が落ちていたときも、いきなりスタッフに言うのではなく、ぐっとこらえて観察してみよう。カニやヒトデなんかが群がっていたら、餌として意図的に残されている可能性もあるからだ。

余談になるが、先ほどから述べているように、水族館は生きた生物を活餌として与えたり、瀕死または死亡した生き物を他の生物の餌としたりすることが多い。これを「残酷だ」などという輩とは、筆者は正直、口もききたくない。

そもそも人間が食う肉や魚だって、どこかで命を奪わなければならない。じゃ、完全なヴィーガンならいいかと言えば、野菜や果物だって食われる時点である意味、命を失っている（だって、種はそのまま食うか、ゴミ箱に捨てているでしょ？ あれも命の一つだよ）。自然の摂理を知ることこそ、捕食者の責任であるならば、それをまざまざと見せてくれる水族館は、実にありがたい存在ではないか。

水槽がでかいと、掃除も一苦労

水槽の掃除。それは、餌やりと並んで水族館の大事な業務。皆さんの家に埃がたまるように、生き物を飼っていれば、水槽内は汚れてくる。水の汚れは濾過と換水でどうにかできるが、それ以外の汚れは専用の掃除をしなくてはならない。

水槽の汚れで最も大きなものが「コケ」と呼ばれる藻類である。これは、庭の雑草とは比較にならないほどの頻度で生えてくる。そりゃ、深海魚の水槽でもなければ水槽は光で満たされているうえ、生き物が水中に（老廃物として）肥料をまき散らしているようなものだからね。

だから、ガラス面、擬岩（※）、そして底の砂に至るまで、丁寧にこそげ落としてやらなければならない。特にガラス窓なんて、下手したら一日放置すれば曇りガラスのようになってしまうからね。

また、掃除と言えば、死んだ生き物の回収も忘れてはならない。生き物は死んだ瞬間から腐敗が始まるから、どんどん水が悪くなるし、なにより死んだ生き物がいるとお客さんが心配する。だから、定期的に巡回して、死んだ生き物がいれば回収しているというわけだ（ただし、先ほど述べたように、餌として敢えて入れられている可能性もあることを付記しておく）。

この水槽掃除は、当然大水槽であればあるほど大変になる。頻繁に水を抜くわけにはいかない都合、人間の方が潜って掃除をしなければならないからだ。だから、時に大水槽にスタッフがボンベを背負って潜り、ガラス面や背景を掃除している様子が見られることがある。筆者も研究でダイビングをするからよく分かるが、水中の作業というものは、水の抵抗でめっちゃ疲れるのよ。日々重労働お疲れ様です。

※人の手で精巧につくられた偽物の岩のこと

ショー（パフォーマンス）――がんばった方が長生きする？

水族館のもう一つの大事な要素も（展示の一種なので）お伝えしておこう。それは、ショーの話だ。ちなみに、今はほとんどの園館でショーという言葉を使わず「パフォーマンス」という。「見世物ではなく演技だよ！」ということなのだろう（……大して変わらない気もするが）。

水族館の花形、イルカやアシカのショー。その歴史は意外と古く、少なくとも１９５０年代には江の島マリンランド（神奈川県、新江ノ島水族館の前身）でイルカショーが行われていたとされる。アシカに関しては、イルカとは違って動物園でも飼える都合、芸を見せるというスタンスのショーはもっと昔から行われていたらしい。

その後、全国に水族館がつくられるとともに、イルカ・アシカの飼育をする場所も増え、そのパフォーマンスも多岐にわたっていった。昔ながらのバンドウイルカ・カリフォルニアアシカだけでなく、昨今はセイウチ、アザラシ、シロイルカ（ベルーガ）、シャチに至るまでがショーをする。水族館ごとに独自のプログラムを設けており、最近は音響やプロジェクションマッピングも駆使した豪勢なショーを展開する園館もある。

で、またもや社会的な話になってしまうんだけど、大体この手の話題では「ショーで酷使されてかわいそう！」という話が出てくる。イルカやアシカに話を聞けないから、奴らがどう思っているのかは正直、分からないと前置きした上で……実は、このショーは、健康維持の観点から重要だったりする。

ほら、海では魚や獲物を追いかけたり、天敵から逃げたりするために、かなりの運動を要する。一方、水族館では天敵はいないし、餌も飼育員さんから貰えるので、自然界ほど運動する必要がない。

しかし、人間界にも生活習慣病という言葉がある通り、動物たちも野生下の体形を維持するのが難しく、健康を害するんだよね。だから、日々の運動をさせてやるために、ショーは有効なのだ。ストレスを感じさせないように、なるべく奴らの遊びの延長としてプログラムを組んでいるらしい。パフォーマンスである程度遊ばせてやった方が、長生きするという説もあるそうだ。

※本稿は、『水族館のひみつ-海洋生物学者が教える水族館のきらめき』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。