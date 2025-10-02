「ガチやん」「強力な顔ぶれ」森保ジャパンと戦うブラジル代表のメンバーに反響続々！「ミリトンと三笘のマッチアップ楽しみ」
現地10月１日、カルロ・アンチェロッティ監督が率いるブラジル代表は、10日に韓国代表、14日に日本代表と対戦する国際親善試合に臨むメンバー26人を発表した。
今回のセレソンには、負傷中のアリソン・ベッカーやラフィーニャ、そしてネイマールらが招集外となったものの、ヴィニシウスやロドリゴ、リシャルリソンらが選ばれている。
26人のメンバーは以下のとおり。
GK
ベント（アル・ナスル/サウジアラビア）
エデルソン（フェネルバフチェ/トルコ）
ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）
DF
カイオ・エンリケ（モナコ/フランス）
カルロス・アウグスト（インテル/イタリア）
ドグラス・サントス（ゼニト/ロシア）
エデル・ミリトン（レアル・マドリー/スペイン）
ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル/イングランド）
ルーカス・ベラウド（パリ・サンジェルマン/フランス）
ヴァンデルソン（モナコ/フランス）
ウェズレイ（ローマ/イタリア）
MF
アンドレ（ウォルヴァーハンプトン/イングランド）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル/イングランド）
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）
ジョアン・ゴメス（ウォルヴァーハンプトン/イングランド）
ジョエリントン（ニューカッスル/イングランド）
ルーカス・パケタ（ウェストハム/イングランド）
FW
エステバン（チェルシー/イングランド）
ガブリエウ・マルチネッリ（アーセナル/イングランド）
イゴール・ジェズス（ノッティンガム・フォレスト/イングランド）
ルイス・エンリキ（ゼニト/ロシア）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）
リシャルリソン（トッテナム/イングランド）
ロドリゴ（レアル・マドリー/スペイン）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー/スペイン）
これを受けてSNS上では「楽しみすぎる」「ガチやん」「ミリトンと三笘のマッチアップ楽しみ」「強力な顔ぶれ」「なかなかのメンバー選出で満足」といった声が上がっている。
森保ジャパンが強豪相手にどんな戦いを見せるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
