「早ければ１月」昇格の立役者がまさか！出番減の日本代表MF、退団の可能性を現地報道「落胆すれば…」
リーズがチャンピオンシップ（イングランド２部）を制し、プレミアリーグ昇格を決めたときから、田中碧はひとつの疑問符をつけられてきた。世界最高峰の舞台で繰り広げられる激しいフィジカル勝負に耐えることができるのか、というものだ。
そのために昨季の絶対的な地位も危ういとも言われた田中は、エバートンとのプレミアリーグ開幕戦で先発出場。初白星に貢献した。だが、続くアーセナル戦でチームは５失点と大敗。さらに田中はケガで離脱を余儀なくされた。
９月20日に戦列復帰した田中だが、ここ２試合は終盤に投入されたのみ。専門サイト『Leeds United News』によると、グレアム・スミス記者は『The Square Ball』で「タナカについて懸念するのは、プレミアリーグにおけるフィジカルだ」と話している。
「昨季の終盤、何度かつぶされていた。プレミアリーグの最高のエリートアスリートたちに対してどうなるか、少し心配したんだ」
コメントを紹介したLeeds United Newsは、「タナカは極めてクオリティの高い選手で、プレミアリーグへの準備ができている選手だ。フィジカルで足りないところを技術的に補う」と報道。そのうえで、「リーズが強さに集中するなら、おそらくタナカは合わない」と、今後への影響に言及した。
「タナカはすでに、昨季のリーズが昇格できなければ去っていたかもしれないことを示唆している。エージェントはプレミアリーグでも完璧だと言っていたが、ダニエル・ファルケ監督は先発で使っていない」
「まだ序盤だが、タナカが落胆することになるようなら、早ければ１月、あるいは今季終了後にも、彼を選択肢と考えるクラブたちがあるのは間違いない」
だがもちろん、シーズンは長く、活躍するための機会は訪れるだろう。念願のプレミアリーグ挑戦が実現し、その立役者となった27歳は意欲十分だ。ピッチに立ったときに、その力を示せるように期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
