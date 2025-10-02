お笑いタレント・いとうあさこ（55）が1日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜SP」（後9・00）にゲスト出演。山奥でのロケで「寂しかった」と感じたことを振り返った。

この日は「ストレス発散！秋の愚痴祭り」というテーマでトークを展開。いとうは「この間、ロケで山奥に行ったんですけど」と切り出し、黒いトンボを発見した。

そのトンボの飛び方が「ナウシカみたいに出てきそうな…鳥みたいな」と見たことがなく「これ新種じゃない?スゴーい」と大興奮。だが、周囲の人たちからは「そんなわけないと思いますけど」といった空気が漂い、いとうのテンションに全くついてこなかった。

このトンボは「その後、調べたら通称ホソホソトンボっていう名前のいるトンボだった」と新種ではなかったが「みんなそれを知らずに私のテンションを流した」と反応に不満だった。

さらに「今度、尻尾が虹色のトカゲがいて」と発見し、再び「これ新種じゃない!?」と大興奮。しかし、周囲はまたしても「はい。そんなわけないと思います」と空気感だった。

結局このトカゲも「調べたらニホントカゲの子供時代はよくいる」と分かった。それでも「君ら、それも知らねぇのに、私の興奮を流すとは何だ!1ミリでいいから“新種かもしれませんね”って…ちょっと付き合ってくれても…。ちょっと寂しかった」と悲しんだことを振り返った。