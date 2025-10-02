◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-2 中日(1日、東京ドーム)

巨人は今季最終戦終了後、場内でセレモニーが行われました。

ビジョンに今季の振り返り映像が流れ「日本一奪回へ」の文字が映し出されたあと、阿部慎之助監督がグラウンドに用意されたマイクスタンドの前へ立ちました。

阿部監督は「たくさんのファンの皆さんの声援のおかげで、選手はものすごくがんばれたと思っております。本当にありがとうございました」とレギュラーシーズンを終えファンに感謝を語ります。

「しかし優勝争いすることもできず、重く責任を感じております」と続けた阿部監督。「しかし次は日本一へ向けて挑戦することができます。3位ですけども、チャレンジャーとして思い切りぶつかっていきたい」と意気込むと、ファンからは大きな拍手と歓声が起こりました。

阿部監督は「最後の最後までどうか熱いご声援をお願いしまして、私の挨拶に代えさせていただきます。本当にありがとうございました」と締めくくり、11日から始まるCSファーストステージの戦いを見据えました。