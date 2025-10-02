◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第２戦 ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日午前１０時８分開始予定）、１勝０敗で突破へ王手をかけているワイルドカードシリーズ第２戦の本拠地・レッズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発のマウンドには山本由伸投手（２７）が上がる。

ポストシーズン初戦でワイルドカードシリーズ第１戦だった前日３０日の本拠地・レッズ戦では大谷のバットがチームを先勝に導いた。初回先頭の１打席目に先発右腕・グリーンの１００・４マイル（約１６１・６キロ）をはじき返して弾丸ライナーで右翼席に運ぶ先頭弾を放つと、６点リードの６回には今季自己最長タイの４５４フィート（約１３８メートル）の特大弾。Ｔ・ヘルナンデスも２発を放ち、５本塁打など１５安打で１０点を奪う猛攻を見せて、１０―５で初戦を制した。

一方で、８点リードの８回にはベシア、エンリケス、ドライヤーの３投手で１イニングだけで５９球を要し、２安打４四球で３点を失い、レギュラーシーズン終盤から課題となっていたリリーフ陣の不安は残った。

第２戦目の前には、地区シリーズ以降の入れ替えも見据えてか、チーム最多７１登板ながらワイルドカードシリーズのメンバーを外れたバンダ、負傷者リスト（ＩＬ）に入っているコペック、４６試合に登板したカスペリアスがライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で登板。ロバーツ監督、ゴームズＧＭ、プライアー投手コーチが見つめる中で練習を行った。今季限りで現役引退を表明しているカーショーもブルペン入り。カーショーは最大３試合しかないワイルドカードシリーズは登録メンバーを外れているが、地区シリーズ以降に登録される可能性が示唆されている。

現時点でドジャースのブルペンは、第１戦で登板したベシア、エンリケス、ドライヤー、トライネンに加えて佐々木、スコット、ロブレスキも控え、グラスノーとシーハンもリリーフ待機している。