石井章・前参院議員（６８）（日本維新の会を除名）が詐欺罪で在宅起訴された公設秘書給与詐取事件で、勤務実態がないにもかかわらず公設秘書として登録されていた男性が東京地検特捜部に対し、「石井被告本人から名義を貸すよう依頼された」と供述していることがわかった。

男性は石井被告の親族で、特捜部は石井被告が「身内」を使い、秘書給与の不正受給を主導したとみている。

起訴状などによると、石井被告は事務所スタッフだった大川香留（かある）被告（６０）（在宅起訴）らと共謀し、親族の男性を公設第２秘書に採用したとする虚偽の「採用届」を参院に提出。２０２１年５月〜２２年１０月、国から秘書給与など計約８２８万円をだまし取ったとされる。

親族の男性は当時、石井被告が理事長を務める社会福祉法人の関連施設に勤務していた。関係者によると、特捜部の任意の事情聴取に対し、石井被告から公設秘書としての名義貸しを頼まれたと説明し、公設秘書としての勤務実態がなかったことも認めたという。

秘書給与が振り込まれる男性名義の口座は、大川被告が管理し、現金を引き出して事務所経費に流用していたとされる。石井被告はこうした資金管理の実態も把握していたとみられ、特捜部は事件で主導的な役割を果たしたとみている。

特捜部は男性について、石井被告との共謀を認定した上で、詐欺への関与が従属的だとして不起訴（起訴猶予）としている。一方、石井被告は特捜部の事情聴取に詐欺への関与を認めていないという。