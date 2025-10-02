モナコvsマンチェスター・C 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第2節】(スタッド ルイII)
モナコ 2-2(前半1-2)マンチェスター・C
<得点者>
[モ]ジョルダン・テゼ(18分)、エリック・ダイアー(90分)
[マ]アーリング・ハーランド2(15分、44分)
<警告>
[モ]クレパン・ディアタ(63分)
[マ]ジャンルイジ・ドンナルンマ(39分)、ロドリ(57分)、ベルナルド・シウバ(88分)、ニコ・ゴンザレス(89分)、サビーニョ(90分+4)
観衆:11,275人
└ハーランドが脅威のCL50戦52発もマンチェスター・Cドロー…モナコは南野に出番なし、日本戦控えるブラジル代表DFが負傷交代
