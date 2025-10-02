気象庁によりますと、きのう（1日）午前9時、フィリピンの東で「台風のたまご」熱帯低気圧が発生したということです。

きょう（２日）午前３時現在、熱帯低気圧の中心気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。

今後の進路予測については【画像①】のようになっています。

熱帯低気圧は、今後12時間以内に台風に発達する見込みで、





全国各地の天気への影響は？

きょう（２日）午後３時にはフィリピンの東、中心気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルあす（３日）午前３時にはフィリピンの東、中心気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルあさって（４日）午前３時には南シナ海、中心気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートル５日午前３時には南シナ海、中心気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートル６日午前３時にはトンキン湾中心気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートル７日午前３時までには熱帯低気圧になり、ベトナム中心気圧は１００２ヘクトパスカル、が予想されています。

今後１６日間の天気シミレーション 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の天気・降水量・気温の予測は【画像②～⑨】の通りになっています。

今後の気象情報に注意してください。