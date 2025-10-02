【台風情報】“台風のたまご”「熱帯低気圧」発生 今後台風に発達する見込み 10月2日～17日までの16日間天気予報シミレーション【いまどこ？今後の進路は？気象庁 2日午前6時半更新】
気象庁によりますと、きのう（1日）午前9時、フィリピンの東で「台風のたまご」熱帯低気圧が発生したということです。
【画像を見る】今後の進路は？／「今後16日間」全国各地天気シミュレーション
きょう（２日）午前３時現在、熱帯低気圧の中心気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。
今後の進路予測については【画像①】のようになっています。
今後の進路は？
熱帯低気圧は、今後12時間以内に台風に発達する見込みで、
中心気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
あす（３日）午前３時にはフィリピンの東、
中心気圧は９９４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
あさって（４日）午前３時には南シナ海、
中心気圧は９９０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２５メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
５日午前３時には南シナ海、
中心気圧は９７５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
６日午前３時にはトンキン湾
中心気圧は９８５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２５メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
７日午前３時までには熱帯低気圧になり、ベトナム
中心気圧は１００２ヘクトパスカル、
が予想されています。
全国各地の天気への影響は？
今後１６日間の天気シミレーション 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の天気・降水量・気温の予測は【画像②～⑨】の通りになっています。
今後の気象情報に注意してください。