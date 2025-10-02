「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」

準決勝進出者発表！

今年は過去最高の【1044組】がエントリー！

今まででもっとも熾烈な争いが繰り広げられている予選大会…

2回戦を勝ち抜き、準決勝に進出した芸人【40組】を発表！

準決勝進出者 全40組

＜50音順＞

足腰げんき教室

アルミカン

イヌダ

エアコンぶんぶんお姉さん

エルフ

おかずクラブ

オトメタチ

河邑ミク

キンタロー。

栗尾真理

紺野ぶるま

田植え

忠犬立ハチ高

DISCOいい気持ち

電気ジュース

とりせん

とんでもあや

南天

にこさ

ニコミハジメテ

ニッチェ

馬場園梓

ハヤイカガヤイ

はるかぜに告ぐ

ぱん

パンツ万博

ひぐちこうめ

膝野サラ

ぷぅのはな

変ホ長調

ぼる塾

梵天

マリア

もじゃ

もめんと

燃ゆるレジーナ

やました

ヤメピ

ラメ入り

爛々・萌々

■概要

＜番組名＞

「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」

＜優勝賞金＞

1000万円

※副賞として日テレ系番組出演権＋冠特番を贈呈

＜大会日程＞

■1回戦：動画審査 → 終了しました

■2回戦：会場審査 → 終了しました

■準決勝

11/4(火) 飛行船シアター

11/5(水) 飛行船シアター

■決勝

12月に生放送予定

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/thew/

番組公式X：https://x.com/the_w_ntv