「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce＆Gabbana）」フレグランスから、“ディヴォーション（献身）“を再解釈した新フレグランス「ドルチェ＆ガッバーナ マイ ディヴォーション オードパルファム インテンス」（50mL 1万9250円、100mL 2万5850円）が登場した。

「マイ デヴォーション」は、ドルチェ＆ガッバーナのDNAに深く根ざした価値観である自尊心と自分らしさ、それらに対する賛辞であり、単なる愛やロマンスにとどまらず、人々が自身と人生の旅路のために抱いている揺るぎない献身を香りで表現し、サクレハート（聖心）で封じ込めた。

香りはフローラル グルマン調で、マスターパフューマーのオリヴィエ・クレスプが緻密に練り上げた。幕開けは、優雅なペアブロッサムのソフトでエアリーな雰囲気で始まり、ハートでピオニーのブーケの香りが広がる。ほのかなグリーン感と甘さをオレンジブロッサムの穏やかな明るさが引き立て、爽やかさと深みのバランスを整えながら、フローラルのシンフォニーを奏でる。ベースではオリジナルの「ディヴォーション オードパルファム」を踏襲したマダガスカル産バニラを主役にしながら、新たな個性をプラスし、エレガントな安心感と親しみやすいグルマンノートをあわせ持つ、魅力的な香りに仕上げた。

艶やかなガラスボトルとキャップには、ライトピンクのラッカー仕上げを施した。正面にはアイコニックなゴールドのサクレハートが輝く。ゴールドとレッドのディテールで飾ったボックスも繊細なピンクカラーで、クラフトマンシップに対するドルチェ＆ガッバーナのこだわりと献身の証を表現している。

キャンペーンビジュアルには、ケイティ・ペリーが登場。舞台はカプリ島のマリーナグランデとその桟橋で、ミケーレ・モローネ演じる地元の若い漁師との運命的な愛と献身の物語を表現した。

