「イカゲーム」の世界観を体験できるイベントが初上陸、東急プラザ渋谷で開催

東急不動産が、ネットフリックス（Netflix）の人気ドラマシリーズ「イカゲーム」シリーズの独特な世界観とスリルを体感できるイベント「渋⾕リアル・イカゲーム」を開催する。会場は渋⾕フクラス内東急プラザ渋⾕3階で、期間は2026年1月26日から7月20日までを予定している。なお、日本には初上陸となる。

同イベントは、2024年10月のアメリカ・ニューヨークでの開催を皮切りにスペイン・マドリードや韓国・ソンスドン（聖水洞）でも行われ、世界中で人気を博している。日本では東急不動産がイベント運営権をネットフリックスから取得し、KX Koreaと電通ミュージック・アンドエンタテインメントとの共同事業として運営する。

会場の複合施設「渋⾕フクラス」は、空港と繋がる高速バスの停留所や観光案内所「shibuya-san」を擁し、渋⾕の玄関口として国内外から様々な人が訪れる場所。東急不動産は今回、ネットフリックスとのコラボレーションを通して渋谷エリアにおける来街者の目的地となるようなコンテンツの創出を行うことにより、体験価値向上につなげるとしている。

「渋⾕リアル・イカゲーム」では、参加者は自身の顔をスキャンしてプレイヤーとして登録し、約90分間「だるまさんがころんだ」や「綱引き」、「ビー玉遊び」など合計6つのゲームを行い優勝者1人を決定。まるで「イカゲーム」の世界に入り込んだような没入感を得ることができるという。また、また、会場内には特別なフレームで記念撮影できるフォトゾーンや、グッズなどを購入できる「ヨンヒの遊び場」を設ける。

◾️渋⾕リアル・イカゲーム

開催期間：2026年1月16日（金）〜7月20日（月）※予定

会場：渋⾕フクラス内東急プラザ渋⾕3階

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目2-3 渋谷フクラス内

営業時間：11:00〜21:00※予定