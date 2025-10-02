◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-2 中日(1日、東京ドーム)

巨人の今季最終戦の試合後、田中将大投手の日米通算200勝達成記念セレモニーが行われました。

セレモニーではまず、田中投手とゆかりのある3人から届いたビデオメッセージがビジョンに映し出されます。ヤンキースでチームメイトだった黒田博樹さんや北京オリンピックでチームメイトだった現パドレスのダルビッシュ有投手が登場。そして最後は現ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が映し出されると、田中投手は表情を崩し笑顔を見せました。

200個のボールで完成する「氣」の字でかたどられたモニュメントには、田中投手の手から200個目のボールがはめ込まれました。

続いて花束贈呈に登場したのは、タレントの明石家さんまさん。登場時にはこの日1番のどよめきが球場内に起こります。さんまさんは「おれ今年6月から3回スケジュール押さえられてる。巨人のフロントに言うといて、野球界だから知らないのかもしれないけど、おれ芸能界で忙しい男なの」と、200勝に王手をかけてから4試合目での達成をいじりました。これには田中投手も笑みを浮かべ、球場内は笑い声で包まれました。その後、打席に立ったさんまさんによる長嶋茂雄終身名誉監督の形態模写が行われた後、花束が贈呈されました。

そして最後に坂本勇人選手から名球会のブレザーを手渡された田中投手。小学校の幼なじみからの贈呈に、場内から大きな拍手が送られました。