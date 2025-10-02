パ・リーグは1日、京セラドームにてオリックス対西武の1試合が行われました。

オリックスは初回から猛攻を仕掛け4点を奪うと、中盤にも追加点を挙げ、終わってみれば14安打10得点で西武に快勝しました。

打線は初回、今季1軍初登板となった西武先発・杉山遙希投手にいきなり襲いかかります。

先頭の廣岡大志選手が2塁打で出塁すると1アウト後に3番・紅林弘太郎選手から6番・西野真弘選手まで4連打。さらに若月健矢選手にもタイムリーが飛び出すなど打者一巡し4得点を挙げます。

さらに4回には、太田椋選手の9号2ラン、5回にも2、3塁のチャンスから西野選手が2点タイムリー2塁打、そして頓宮裕真選手にも13号2ランがうまれ4点を追加しました。

投げては先発エスピノーザ投手は2回途中無失点で降板。その後は細かく8人の投手で継投すると、4回に3失点し9回にも2点を返されますが、最後まで大量リードを守り切り、勝利を飾りました。

【1日のパ・リーグ結果】

◆オリックス 10-5 西武勝利投手【オリックス】権田琉成(1勝)敗戦投手【西武】杉山遙希(1敗)本塁打【オリックス】太田椋9号、頓宮裕真13号