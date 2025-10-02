「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」（１１月１５、１６日・東京ド）の日本代表に広島・小園海斗内野手（２５）と森浦大輔投手（２７）が選出されたことが１日、分かった。小園は昨秋の「プレミア１２」で準優勝に貢献。森浦は２２年秋以来の代表入りとなる。来春のＷＢＣメンバー入りも見据え、カープを支える投打の２人が存在感を示す。

カープを支える２人の鯉戦士が、再び日の丸を背負って戦う。侍ジャパンは１１月１５、１６日に韓国代表と強化試合を実施。小園と森浦にとってはＷＢＣ本戦での選出に向けた、貴重なアピール機会となる。

小園は昨年１１月に行われた「プレミア１２」で大会準優勝に貢献した。本職ではない二塁で大会ベストナインを獲得し、打率・３８７、２本塁打、８打点で打線をけん引。決勝戦の台湾戦は４打数無安打に終わり、大会後には「いろんなことを、考えさせられる大会だった。また頑張りたいし、リベンジしたい」と向上心をかき立てていた。

今季はここまで１３６試合に出場して打率はリーグトップの・３０６。不動の３番打者として１５９安打を放ち、初の首位打者の座を射程圏に捉えている。非凡な打撃センスは大舞台でも強みになる。

森浦は２２年１１月に初めて代表入り。同年１１月９日の強化試合・豪州戦では９回に登板して１回を無失点に封じていた。今季は夏場から抑えを担い、６０試合で２勝３敗２５ホールド、１２セーブで防御率１・６３の安定感を発揮。貴重な左のリリーバーとして期待される。

史上初となる来春のＷＢＣ連覇に向け、侍ジャパンは来月６日から宮崎市内で強化合宿を実施。今秋の日韓戦から、その挑戦は幕が開ける。本大会でのメンバー入りも目指し、カープの代表として輝きを放っていく。