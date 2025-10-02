広島は１日、上本崇司内野手（３５）、宇草孔基外野手（２８）、中村健人外野手（２８）、松山竜平外野手（４０）、田中広輔内野手（３６）、河野佳投手（２４）、赤塚健利投手（２４）、育成の小林樹斗投手（２２）に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。上本は地元広島出身で、カープ一筋１３年。これまでの歩みを振り返り、現役引退の考えを明かした。

最後まで、涙はなかった。歯を食いしばりながら戦い続けた日々が幕を閉じる。上本は曇りのない表情で「１３年間、野球をやらせていただいた。正直、体もボロボロなので。悔いは全然ないですし、ちょっと肩の荷が下りたというか『もう、頑張らなくていいんだ』という気持ちの方が強い」と心境を吐露した。

地元・広陵から明大を経て、１２年度ドラフト３位で入団。今季は５月２０日に１軍に昇格するも、８月２日に２軍降格。１軍では２０試合で打率・１９２、打点と本塁打はなかった。「ここ５、６年は必ずケガをする。そうなると思うように体も動かないし、自分の体じゃないみたいなので。そんな中で野球をやっても通用しないかなと思って」と現役引退を決めた。

粘り強さとパンチ力ある打撃で、チームとファンを興奮に包んできた。２３年シーズンの夏場には４番も務め、１〜８番までの打順を全て経験。与えられた役割で勝利への執念を燃やしてきた。守備では内外野を守れるユーティリティープレーヤーとしてチームに貢献。体を張ったダイビングキャッチで窮地を救う場面もあった。

「レギュラーも張ったことないですし、隙を見せたら終わり。全力でやっていましたね。こんな小さな体で、あんな大きい選手ばかりとやっていたので」。１７０センチ、７６キロ。プロで生き抜くために毎日、必死だった。現在もリハビリ中。体が思うように動かなくなった事実は、全力で戦い抜いた証しでもある。

カープでの思い出は「死ぬほどある」と切り出して、１６年からの３連覇を挙げた。「新井監督にも、かわいがっていただきました。そういった思い出の方が強い」と語り「ありきたりですけど、監督を優勝させてあげたかった。現役も一緒にやってて、人柄とかも知っているので」と心残りも明かした。

チームのムードメーカーでもあった３５歳。「本当に幸せでした。正直、楽しいことは一つもなかったし、しんどいことの方が強い。こんな小さな体で、こんなに長く野球をさせていただいて。まわりの人に支えられて、ここまで来たなと思います」。感謝の思いとともにユニホームを脱ぎ、第二の人生を歩んでいく。

◆上本 崇司（うえもと・たかし）１９９０年８月２２日生まれ、３５歳。広島県出身。１７０センチ、７６キロ。右投げ右打ち。広陵高−明大を経て、１２年度ドラフト３位で広島入団。内外野を守れるほか、多くの打順をそつなくこなすユーティリティープレーヤーとして存在感を示してきた。通算成績は５６１試合、２１１安打、３本塁打、５０打点、打率２割５分。