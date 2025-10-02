東京世界陸上連載「東京に集いし超人たち」第22回

9月に国立競技場で行われた陸上の世界選手権東京大会。9日間の熱戦を現地取材した「THE ANSWER」は、選手や競技の魅力を伝えるほか、新たな価値観を探る連載「東京に集いし超人たち」を展開。第22回は「難民選手団として出場する意義」。今大会、6人の選手が「ART（難民選手団）」のメンバーとして出場。特定の国を背負わず、各国のライバルとしのぎを削る意義とは――。選手たちに本音を聞いた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・戸田 湧大）

各国の代表がしのぎを削った世界陸上。選手たちのユニホームの胸元には、母国の国旗が付けられている。その一方で、特定の国を背負わない6人の選手がいたことをご存知だろうか。

それが「ART」だ。

難民選手団を指す「Athlete Refugee Team」の略称で、通常「JPN」「USA」など選手名と一緒にアルファベットで表示される出身国の欄が、この3文字になる。鮮やかな刺繍や模様のない黄色いシャツを着用。胸元にも国旗はなく、他の選手たちとは対照的だ。

深刻化する難民危機に対応するため、世界陸連が2014年に結成した。紛争や迫害などにより故郷を追われ、国や地域の代表として参加できない難民アスリートで構成。2017年ロンドン大会で初出場を果たして以降、全ての大会で数人の難民選手を送り出している。

今大会、男子5000メートルに出場した32歳のジャマル・モハメドもその一人だ。10代の頃に、紛争の地と化した母国スーダンを脱出。2019年ドーハ大会から出場を続けるチーム最古参は「僕にとってはすごく大きな意味があるものだ」とARTの価値を強調する。

「最大の舞台でパフォーマンスを披露する機会がもらえて、周りの人たちにも刺激を与えられる。僕にとって重要なものさ」

深刻化する難民問題…それでも「僕たちも同じ人間なんだ」

UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）によると、国境を越えて他国に避難する「難民・庇護希望者」は昨年末時点で全世界に5000万人以上。国内で自宅を離れて避難生活を送る「国内避難民」を含めれば約1億2300万人が、紛争や迫害により、避難を余儀なくされている。

現時点で考えられる解決方法は非現実的だ。「母国へ帰ること」は紛争や人権侵害が根絶されなければ難しい。「周辺国での定住」も限度がある。そして、「第三国での定住」は手続きが難航する場合がほとんど。問題は山積みだ。

だからこそ、難民アスリートが世界中の注目を集める舞台に立つことには意味がある。女子800メートルに出場した南スーダン出身、22歳のペリーナ・ロクレ・ナカンは「世界中の人々が、私が難民を代表するところを見ている」とARTを背負う意義を強く実感する。

「多くの人が待ってくれているの。いつか、ARTは世界でも最も大きなチームの一つになる。ここに難民なんて存在しないわ」

17歳の頃、紛争により母国コンゴ共和国を追われた30歳のキルフラ・エマニュエル・ンタグンガ。棄権者が続出した男子マラソンで39位と奮闘した“難民の星”は「未来に希望を持てない人々に希望を与えたい」と1億2300万人に向けてメッセージを送る。

「ARTでプレーできることをとても嬉しく思っている。世界中の難民たちも勇気づけることが出来るから。僕たちも同じ人間なんだ。難民だからといって諦める必要はない。やりたいことは何でもできる」

母国の威信をかけた世界陸上で戦った6人の難民選手団。国旗のない黄色いユニホームに彼らは何を背負い、走っていたのか――。それは、故郷を追われた数千万の人々の希望であり、「難民も同じ人間だ」という誇りでもあるのかもしれない。

問いかけに、ンタグンガは迷いなく答えた。

「僕たちは地球を代表しているんだよ」



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）