板野友美の“そっくり3歳娘”、成長に衝撃「大きくなったね」「可愛すぎる」 花火を満喫し笑顔
元AKB48・タレントの板野友美が、2日までにインスタグラムを更新。 そっくりと話題の娘との姿を投稿した。
【写真】板野友美、そっくり3歳娘の“顔出し”ショット 家族ショットも（7枚）
娘の誕生日パーティーや、七五三など愛情あふれるSNS投稿に多くの反響が集まっている板野。今回は娘との2ショットを投稿。「夏の思い出 娘と花火 いつの間にか10月でびっくり。夏の思い出たくさんまだ載せたい」とつづった。ファンからは「最高の想い出だね」「娘ちゃん、大きくなりましたね」などの声が寄せられている。
板野は2021年1月5日に高橋と結婚し、同年10月、第1子となる女児の出産を発表。昨年12月には披露宴を行ったことを報告し、高橋との夫婦ショットを投稿していた。また、娘には連日「スゴイ美人」「天使ちゃん」などのコメントが集まっている。
引用：「板野友美」インスタグラム（＠tomo.i_0703）
【写真】板野友美、そっくり3歳娘の“顔出し”ショット 家族ショットも（7枚）
娘の誕生日パーティーや、七五三など愛情あふれるSNS投稿に多くの反響が集まっている板野。今回は娘との2ショットを投稿。「夏の思い出 娘と花火 いつの間にか10月でびっくり。夏の思い出たくさんまだ載せたい」とつづった。ファンからは「最高の想い出だね」「娘ちゃん、大きくなりましたね」などの声が寄せられている。
板野は2021年1月5日に高橋と結婚し、同年10月、第1子となる女児の出産を発表。昨年12月には披露宴を行ったことを報告し、高橋との夫婦ショットを投稿していた。また、娘には連日「スゴイ美人」「天使ちゃん」などのコメントが集まっている。
引用：「板野友美」インスタグラム（＠tomo.i_0703）