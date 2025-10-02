¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù½é²ó Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤ÇÍÅ±ð¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª¡¡¥Í¥Ã¥È´¿´î¡Ö´ãÊ¡¡×¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¤è¤®¤ë¡×
¡¡»°Ã«¹¬´î¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥ê¥«Ìò¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¸«¤»¤¿ÍÅ±ð¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤!!¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¤è¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬¿À¼Ò¤ÎÖà½÷¡¦¹¾Æ¬¼ùÎ¤Ìò¤Ç½Ð±é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»°Ã«¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÀÄ½Õ·²Áü·à¡£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¤ÈºÃÀÞ¡¢¤½¤·¤ÆÎøÌÏÍÍ¤ò¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë³è¼Ì¤¹¤ë¡£
¡¡¾¼ÏÂ59Ç¯½©¡£éðÀî¹¬Íº¤ËÆ´¤ì¤ë±é½Ð²È¤ÎÍñ¡¢µ×Éô»°À®¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¤ÏÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î²£Ë½¤Ö¤ê¤Ë¡¢Èà¤Ï·àÃÄ¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤Æ¤â¤Ê¤¯¤µ¤Þ¤è¤¦µ×Éô¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï²ø¤·¤¤¥¢¡¼¥±¡¼¥É³¹¡£¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¾®²°¤Î¥Í¥ª¥ó¤¬¸÷¤ë¤½¤Î¾¦Å¹³¹¤ÎÌ¾¤Ï¡ÖÈ¬Ê¬ºä¡×¡£
¡¡½ÂÃ«±Ø¤«¤é8Ê¬¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤«¤éÈ¬Ê¬ºä¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Ë¤Ï¤³¤¦¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈPray speak what has happened¡Ê²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«ÏÃ¤·¤Æ¤´¤é¤ó¡Ë¡É¡£ÌµÎÁ°ÆÆâ½ê¤Î¥ª¥Ð¥Ð¡ÊµÆÃÏÑÛ»Ò¡Ë¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢µ×Éô¤ÏWS·à¾ì¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂè1ÏÃ¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥ê¥«¤ò±é¤¸¤ëÆó³¬Æ²¤¬WS·à¾ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¤ÇÉñ¤¦Èà½÷¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÀÖ»÷¹ç¤¦¤·Èþ¤·¤¤!!¡×¡ÖÀ¿¤ËÎï¤·¤å¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬Â³½Ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤«¤é¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÈà½÷¤ÎÉ×¤Ç¤â¤¢¤ë¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤¯¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¡×¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¤è¤®¤ë¡×¡ÖÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤¬ÀÖÃå¤Æ¤ë¤È¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
