ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
安全装置付きで安心！晴雨兼用で年中活躍【小川】の遮光・遮熱折りたたみ傘が優秀すぎる！Amazonでチェック！
すぐに、楽に、片手で操作したい。そんなシーンや用途に合わせて作られた日傘。ボタンを押すだけでワンタッチで折りたたみ傘を開くこと・閉じることができる。荷物が多いときなどに片手で操作ができて非常に便利。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
収納ケースがファスナーの形状なので入口を大きく開くことができ、傘を収納しやすくなっている。
中棒の収納の途中で手を放しても、中棒が飛び出さず徐々に収納することができる、安全構造を採用した自動開閉式。
裏側がカラーコーティングになっており、傘との色の配色を楽しめる。カラビナはワンポイントのブランドロゴ入り。また、便利だけど少し重かった以前の仕様から傘の骨を軽量に改良し、より持ち運びしやすくなった。
